被警當移工 少年掙脫撞破頭

埔鹽鄉一名今年要升大學的學生，暑假到秧苗場打工，卻被便衣員警攔下盤查，學生以為是壞人轉身就跑，過程中還跌倒撞傷縫了17針。圖／民眾提供 彰化縣埔鹽鄉陳姓學生暑假到秧苗場打工，騎腳踏車返家途中被便衣員警開車攔查，學生以為遭綁架嚇得摔車，「拒捕」過程中撞到耕耘機，送醫縫十七針。彰化縣警局表示，經查員警執法過程中未穿制服，違反勤務紀律，當時帶班葉姓所長記申誡一次，警方會賠償醫藥費。

陳姓學生（十七歲）是單親家庭，暑假到秧苗場打工替外配媽媽分擔家計，四日傍晚，他騎腳踏車返家途中，被誤認逃逸移工，遭三名便衣員警開車追緝，他以為遭綁架，加速騎車逃跑卻摔倒，三名員警下車壓制，他大喊「救命」，拉扯掙脫時撞到一旁停放的耕耘機，當場血流滿面。

陳男親屬說，事發第二天，溪湖警分局派員到家裡道歉，孩子長輩都反映「你們這樣追車，太超過」，孩子拉扯過程受傷，送醫縫十七針，還後要做醫美以免破相；警方道歉並承諾全額賠償，孩子很老實，願意原諒「辛苦的警察叔叔」。

彰化縣警察局表示，溪湖警分局埔鹽分駐所葉姓所長和兩名員警在便服常訓後返所，駕車行經天盛村番金路天龍宮前，看到少年騎單車搖晃可疑，因此攔查，當時員警雖表明「我們是警察」，但來不及回分所駐所做變更勤務記錄，因此未穿警察制服執勤，縣警局還在釐清是否違反「執行巡邏勤務中盤查盤檢人車作業程序」。

陳姓高中生被警方懷疑是失聯移工加以追捕，台北市警交通大隊員警以女子「沒穿內衣」為由盤查，過去中壢警方也有大外割摔女老師事件，員警執法是否過當再度受到檢視；律師指出，警方盤查前是否告知身分、出於「合理懷疑」判斷，才符合法規範。

律師范振中說，「合理懷疑」通常視當事人行為舉止是否異常、神情慌張，才能進一步盤查。警方誤認學生是失聯移工抓人，有無合乎「合理懷疑」應清楚說明，否則就有違法臨檢之虞。