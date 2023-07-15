警調掃蕩地下匯兌 斷32億金流

法務部調查局。圖／聯合報系資料照片 調查局與刑事局近日專案掃蕩地下匯兌業者，成功阻斷不法金流約三十二億元，由於明年總統大選將至，檢警調緊盯是否有境外勢力，利用地下通匯違法資助特定組織或個人，企圖擾亂選舉，影響台灣政局。

調查局日前動員全省外勤處站，破獲九起地下通匯案件，查獲金流高達近二十二億元。調查局指出，地下通匯多以合法商業行為、人力仲介公司、銀樓及第三方支付公司等作為掩護，暗地從事異地資金移轉。

調查局發現，地下匯兌多出現在兩岸或越南等東南亞國家間的異地資金清算及移轉，主要以傳統帳戶匯兌，藉由販售民生貨品的商店等作為掩護，甚至透過合法虛擬通貨交易所購買穩定幣，再經由他國幣商兌換成客戶指定的貨幣，進行異地結算的資金轉移。

警政署也說明近日打詐成果，近來刑事局查獲的重大詐欺、經濟案件，手法涉及投資詐欺、解除分期付款等，都是當前常見的詐騙類型，日前刑事局破獲兩起詐團利用地下匯兌進行非法洗錢，短短時間就洗錢超過十億元。

刑事局向上溯源，更發現聯邦銀行主管及行員等人，涉協助掩護集團密集提領大額現金，當分行現金庫存不足，歹徒還能巧妙避開銀行風控，順利在其他分行提領洗錢牟利。

警方還發現，地下匯兌集團與兩岸物流業者結合，透過物流公司代收代付多筆複雜的交易紀錄特性，掩護地下匯兌金流。