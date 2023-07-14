聽新聞
test
0:00 / 0:00
駕照沒考還開車載妻！誇張尪雙黃線迴轉撞人 吞2萬5罰鍰
洪姓男子昨天下午開車載妻回家，行經新北市三峽區民生路，他一個雙黃線迴轉擦撞張姓老翁，造成張翁雙腳膝蓋多處擦傷送醫無礙。警方獲報到場一查，洪男竟未曾考過駕照開車，警依道交條例開出兩張罰單，洪男最高恐挨罰2萬5800元罰鍰。
據了解，洪姓男子（40歲）昨天下午4時許，開車前往新北市三峽區老街附近載妻回家，不料回程途中車經過民生路疑因過頭，洪男掉頭來個雙黃線迴轉準備往文化路方向行駛，不慎卻擦撞上杵著拐杖的張姓老翁（86歲）導致張翁摔倒，膝蓋處擦挫傷，緊急送醫急救所幸沒有大礙。
警方獲報到場，確認洪男身分發現他沒考過駕照，根本是無照駕車，洪男沒有酒駕，事故原因待查釐清，至於洪男無照駕駛、雙黃線違規迴轉部分，警則依道路交通管理處罰條例第49條第1項第2款、第21條第1項第1款之規定，開出兩張罰單，洪男最高恐挨罰2萬5800元罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言