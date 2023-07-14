駕照沒考還開車載妻！誇張尪雙黃線迴轉撞人 吞2萬5罰鍰

洪姓男子昨天下午開車載妻回家，行經新北市三峽區民生路，他一個雙黃線迴轉擦撞張姓老翁，造成張翁雙腳膝蓋多處擦傷送醫無礙。警方獲報到場一查，洪男竟未曾考過駕照開車，警依道交條例開出兩張罰單，洪男最高恐挨罰2萬5800元罰鍰。

據了解，洪姓男子（40歲）昨天下午4時許，開車前往新北市三峽區老街附近載妻回家，不料回程途中車經過民生路疑因過頭，洪男掉頭來個雙黃線迴轉準備往文化路方向行駛，不慎卻擦撞上杵著拐杖的張姓老翁（86歲）導致張翁摔倒，膝蓋處擦挫傷，緊急送醫急救所幸沒有大礙。

警方獲報到場，確認洪男身分發現他沒考過駕照，根本是無照駕車，洪男沒有酒駕，事故原因待查釐清，至於洪男無照駕駛、雙黃線違規迴轉部分，警則依道路交通管理處罰條例第49條第1項第2款、第21條第1項第1款之規定，開出兩張罰單，洪男最高恐挨罰2萬5800元罰鍰。