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桃陸軍後勤中心驚傳命案！36歲女軍官墜樓送醫不治

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園平鎮陸軍後勤訓練中心驚傳墜樓命案，36歲的古姓女軍官昨晚被夜巡人員發現倒臥在後訓中心教學區，經醫護人員送醫後仍於今凌晨宣告不治，中華民國陸軍後勤指揮部回應，目前尚不清楚死因，已交由憲兵隊、平鎮警分局及桃園地檢署介入調查。

昨晚10時許，營區夜巡人員經過後訓中心教學區時，發現倒臥在地昏迷的古女，立即通報醫護人員急救，並送至804醫院搶救，仍於今凌晨宣告不治。

陸勤部表示，尚不清楚古女當時出沒在教學區原因，近期也未發現古女有異常處，為何發生墜樓意外，已交由憲兵隊、平鎮警分局及桃園地檢署介入調查釐清。

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桃園平鎮陸軍後勤訓練中心驚傳墜樓命案，36歲的古姓女軍官昨晚被夜巡人員發現倒臥在後訓中心教學區，送醫不治。圖／翻攝自google地圖
桃園平鎮陸軍後勤訓練中心驚傳墜樓命案，36歲的古姓女軍官昨晚被夜巡人員發現倒臥在後訓中心教學區，送醫不治。圖／翻攝自google地圖

桃園 憲兵 陸軍

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