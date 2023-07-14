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杜絕大選期間不法金流 調查局與台高檢掃蕩地下通匯逾21億

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

法務部調查局今指出，境外不法資金透過地下金融交易市場、合法商業行為、人力仲介公司、 銀樓及第三方支付公司等作為掩護，實際上進行異地資金移轉。為防制境外資金介入選舉、穩定金融市場秩序，調查局配合台灣高等檢察署「112年度查緝不法金流專案」，於本月3日至12日同步掃蕩全台地下通匯業者，查獲不法地下通匯金額約21億9213萬餘元。

調查局偵辦發現，地下通匯犯行多出現在台灣、中國大陸或越南等東南亞國家間，進行異地資金清算匯兌及移轉，主要以傳統帳戶的匯兌模式，透過販售東南亞貨品的商店等掩護，或是透過合法虛擬通貨交易所購買穩定幣，再將穩定幣經由他國幣商兌換成客戶所需的法定貨幣，進行異地結算以完成資金轉移。

調查局指出，配合台高檢「查緝不法金流工作小組會議」決議，加強防範境外勢力利用地下通匯違法資助特定組織或個人，企圖擾亂選舉，循線釐清匯兌金流脈絡，溯源追查不法資金最終受益人，積極調查高犯罪風險業者交易金流有無異常，維護社會安定及金融秩序。

此次調查局同步動員新北市調查處、台南市調查處、苗栗縣調查站、北部地區機動工作站、中部地區機動工作站及南部地區機動工作站等處站， 總計查緝9案、搜索12處、約談18人，查獲不法地下通匯金額約21億9213萬餘元。

法務部調查局。圖／聯合報系資料照片
法務部調查局。圖／聯合報系資料照片

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