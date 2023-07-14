學生打工遭誤認失聯移工追捕 3警執法未穿制服懲處出爐

彰化縣埔鹽鄉一名今年要升大學的學生，暑假到秧苗場打工，卻被便衣員警攔下盤查，學生以為是壞人轉身就跑，過程中還跌倒撞傷縫了17針，彰化縣警局表示，經查員警執法過程中未穿制服等，違反勤務紀律，當時帶班葉姓所長記申誡一次。

該名學生7月4日疑被誤認成逃逸外勞，遭3名員警追緝，追逐過程中撞到一旁耕耘機，而血流滿面，才被警方送醫，縫了17針，有破相之虞，而向縣議員張春洋陳情，要求警方要負起後續醫藥費費用。

溪湖分局副分局長施焜山表示，7月4日下午5點多員警開車行經天盛村時，見一名男子騎自行車並使用手機，男子精神狀況不佳，騎車搖擺不定，員警隨即下車盤查，並當場表明是「警察」，但該名男子誤認警方是「壞人」，轉身就跑，過程中男不慎碰撞到一旁耕耘機而受傷，警方也立即將他送醫救治。

施焜山強調，警方是執行盤查，並非逮錯對象，不過對於過程中造成男子因誤會而意外受傷，警方也感到不捨，並多次前往關心，初步已取得家屬諒解，後續男子受傷醫藥費、包括醫美治療等警方均會負責。

彰化縣警局表示，針對埔鹽分駐所員警4日便服常訓後返所在轄內探巡，在天盛村番金路天龍宮前，攔查男子卻造成其受傷，警方持續關懷傷者復原情形，並將妥適處理後續和解事宜。

彰化縣警局表示，已發交溪湖分局調查此案，經查當時員警雖有表明是警察，但因男子害怕轉身就跑，才造成後續受傷，警局針對當時員警未穿制服、未帶秘錄器等，違反勤務紀律，案發當時帶班葉姓所長記申誡一次，也已要求各派出所員警未來出勤要依規定穿著制服，出示證件及表明身分，以避免執勤時遭民眾誤會。