女子疑騎車自撞掉落邊坡亡 家屬貼文尋行車紀錄器釐清

陳姓女子這個月12日晚上，騎車沿著新北市淡水區關渡橋機車引道往台北方向行駛，途中騎經一個過彎處不慎失控撞擊護欄，整個人拋飛跌落一公尺邊坡上，經救護人員協助送醫，陳女仍因傷重不治身亡。由於該路段為監視器死角，沒拍到跌落瞬間，家屬急忙透過臉書貼文，找尋案發前有路過該路段的駕駛，提供行車記錄器釐清死因。

據了解，陳姓女子（40歲）目前無業的她與18歲兒子住在新北市淡水區，這個月12日晚上6時48分左右，她獨自騎乘機車沿著新北市淡水區關渡橋機車引道淡水往台北方向行駛，途中騎經一個過彎處不慎失控撞擊護欄，整個人拋飛跌落護欄外1公尺邊坡倒地不起。

新北市消防局獲報派員趕抵，經檢視陳女意識昏迷、全身無明顯外傷，緊急協助送醫急救，仍因臟器出血過多，於當晚7時許宣告不治。陳女沒有酒駕，確切肇事原因還須警方調查後釐清。由於事發路段沒有監視器，遂未能拍到肇事當下狀況。

陳女親友透過臉書《細說淡水》求助網友協助，有無網友在案發當下路過該路段，提供行車記錄器畫面，讓他們知道當天到底發生什麼事。