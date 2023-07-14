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北市大同15分鐘內傳3火警！餐廳2員工受傷 2車不明原因突自燃

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市大同區今午接連發生3起火警，其中南京西路上一間餐館廚房起火冒煙，導致1男1女分別受燒燙傷、嗆傷，警消到場滅火後確定無其餘民眾受困；另哈密街、寧夏路分別有1輛汽車起火，皆無人受困、受傷，3起火警起火原因皆待調查釐清。

台北市消防局指出，今午1時27分獲報，南京西路一間餐館廚房起火冒煙，派員前往撲救後，火勢於1時40分撲滅，現場燒損抽油煙機及裝潢，燃燒面積約3平方公尺，另有2名員工受傷，分別是43歲廖姓男子受燒燙傷、38歲李姓女子受嗆傷，皆意識清醒無大礙，仍送醫檢查。

另，1時37分、42分獲報哈密街、寧夏路分別有汽車起火，哈密街部分是47歲何姓男子駕駛黑色汽車行經路口，先聞到燒焦味後，汽車開始自燃，立刻通報警消處理，警消到場滅火後，拖吊車已將車輛移置，現場無人傷亡。

寧夏路部分，18歲蘇姓男子駕駛黑色汽車沿民生西路右轉寧夏路口時，發現汽車引擎因不明原因冒煙，下車查看時車輛起火燃燒，立即通報警消處理，警消到場滅火後確定無人傷亡。

警消指出，針對大同區午間接連發生3起火警，共派出18輛消防車、50名消防員撲救。

47歲何姓男子駕駛黑色汽車行經哈密街口，先聞到燒焦味後，汽車開始自燃，立刻通報警消處理。記者李隆揆／翻攝
47歲何姓男子駕駛黑色汽車行經哈密街口，先聞到燒焦味後，汽車開始自燃，立刻通報警消處理。記者李隆揆／翻攝
18歲蘇姓男子駕駛黑色汽車沿民生西路右轉寧夏路口時，發現汽車引擎因不明原因冒煙，下車查看時車輛起火燃燒。記者李隆揆／翻攝
18歲蘇姓男子駕駛黑色汽車沿民生西路右轉寧夏路口時，發現汽車引擎因不明原因冒煙，下車查看時車輛起火燃燒。記者李隆揆／翻攝
47歲何姓男子駕駛黑色汽車行經哈密街口，先聞到燒焦味後，汽車開始自燃，立刻通報警消處理。記者李隆揆／翻攝
47歲何姓男子駕駛黑色汽車行經哈密街口，先聞到燒焦味後，汽車開始自燃，立刻通報警消處理。記者李隆揆／翻攝
18歲蘇姓男子駕駛黑色汽車沿民生西路右轉寧夏路口時，發現汽車引擎因不明原因冒煙，下車查看時車輛起火燃燒。記者李隆揆／翻攝
18歲蘇姓男子駕駛黑色汽車沿民生西路右轉寧夏路口時，發現汽車引擎因不明原因冒煙，下車查看時車輛起火燃燒。記者李隆揆／翻攝
台北市大同區南京西路一間餐館廚房起火冒煙，警消前往撲救，火勢於1時40分撲滅，現場43歲廖姓男子受燒燙傷、38歲李姓女子受嗆傷。記者李隆揆／翻攝
台北市大同區南京西路一間餐館廚房起火冒煙，警消前往撲救，火勢於1時40分撲滅，現場43歲廖姓男子受燒燙傷、38歲李姓女子受嗆傷。記者李隆揆／翻攝
台北市大同區南京西路一間餐館廚房起火冒煙，警消前往撲救，火勢於1時40分撲滅，現場43歲廖姓男子受燒燙傷、38歲李姓女子受嗆傷。記者李隆揆／翻攝
台北市大同區南京西路一間餐館廚房起火冒煙，警消前往撲救，火勢於1時40分撲滅，現場43歲廖姓男子受燒燙傷、38歲李姓女子受嗆傷。記者李隆揆／翻攝
47歲何姓男子駕駛黑色汽車行經哈密街口，先聞到燒焦味後，汽車開始自燃，立刻通報警消處理。記者李隆揆／翻攝
47歲何姓男子駕駛黑色汽車行經哈密街口，先聞到燒焦味後，汽車開始自燃，立刻通報警消處理。記者李隆揆／翻攝
18歲蘇姓男子駕駛黑色汽車沿民生西路右轉寧夏路口時，發現汽車引擎因不明原因冒煙，下車查看時車輛起火燃燒。記者李隆揆／翻攝
18歲蘇姓男子駕駛黑色汽車沿民生西路右轉寧夏路口時，發現汽車引擎因不明原因冒煙，下車查看時車輛起火燃燒。記者李隆揆／翻攝
18歲蘇姓男子駕駛黑色汽車沿民生西路右轉寧夏路口時，發現汽車引擎因不明原因冒煙，下車查看時車輛起火燃燒。記者李隆揆／翻攝
18歲蘇姓男子駕駛黑色汽車沿民生西路右轉寧夏路口時，發現汽車引擎因不明原因冒煙，下車查看時車輛起火燃燒。記者李隆揆／翻攝

廚房 北市

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