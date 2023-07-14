調查局選前掃蕩地下通匯 查獲21億元

調查局今天表示，配合高檢署「112年度查緝不法金流專案」，日前展開掃蕩地下通匯行動，共查緝9案，查獲不法資金新台幣21億多元，以防堵境外勢力介入選舉。

法務部調查局新聞稿指出，為維護國家安全，防範境外勢力資金違法資助特定組織或個人，企圖擾亂選舉，配合台灣高等檢察署執行「112年度查緝不法金流專案」，自7月3日至12日執行掃蕩行動，查獲不法金額約21億9213萬多元。

調查局表示，這波掃蕩行動共計動員新北市、台南市、苗栗縣的調查處，及北部、中部、南部地區機動工作站等單位，總計查緝9案，搜索12處所，約談18人。

調查局指出，這次偵辦過程發現，不法跨境資金多出現在台灣、中國或越南等東南亞國家的異地清算匯兌及移轉，即俗稱的地下通匯。

新聞稿指出，通匯模式有透過傳統帳戶匯兌，藉由販售東南亞貨品的商店作為掩護，或透過合法虛擬通貨作為犯罪金流媒介，掩飾不法資金移轉及流向。

新聞稿提到，調查局持續配合高檢署「查緝不法金流工作小組會議」決議，防治境外不法資金介入選舉，持續追查犯罪高風險業者，密切調查往來匯兌金流有無異常或涉不法跨境資金移轉，以維護社會安定及金融秩序。