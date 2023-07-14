快訊

舉重／亞奧運每4年一循環 郭婞淳：每次都是不同的郭婞淳

分遺產舅獨拿透天厝＋500萬 母斷絕娘家聯繫！長輩悲慘結局曝

調查局選前掃蕩地下通匯 查獲21億元

中央社／ 台北14日電

調查局今天表示，配合高檢署「112年度查緝不法金流專案」，日前展開掃蕩地下通匯行動，共查緝9案，查獲不法資金新台幣21億多元，以防堵境外勢力介入選舉。

法務部調查局新聞稿指出，為維護國家安全，防範境外勢力資金違法資助特定組織或個人，企圖擾亂選舉，配合台灣高等檢察署執行「112年度查緝不法金流專案」，自7月3日至12日執行掃蕩行動，查獲不法金額約21億9213萬多元。

調查局表示，這波掃蕩行動共計動員新北市、台南市、苗栗縣的調查處，及北部、中部、南部地區機動工作站等單位，總計查緝9案，搜索12處所，約談18人。

調查局指出，這次偵辦過程發現，不法跨境資金多出現在台灣、中國或越南等東南亞國家的異地清算匯兌及移轉，即俗稱的地下通匯。

新聞稿指出，通匯模式有透過傳統帳戶匯兌，藉由販售東南亞貨品的商店作為掩護，或透過合法虛擬通貨作為犯罪金流媒介，掩飾不法資金移轉及流向。

新聞稿提到，調查局持續配合高檢署「查緝不法金流工作小組會議」決議，防治境外不法資金介入選舉，持續追查犯罪高風險業者，密切調查往來匯兌金流有無異常或涉不法跨境資金移轉，以維護社會安定及金融秩序。

東南亞

延伸閱讀

雲林首間餐飲業加入專案缺工徵才 33K起跳 招募成果出爐

世紀風電62座彰芳西島風場專案水下基礎 全數交貨完畢

鬆綁兩岸交流專案模式？ 陸委會：有害群之馬危害國安

防境外勢力介選、選舉賭盤 北檢辦選舉查察策略會

相關新聞

學生被當逃逸移工遭追捕滿臉血 家屬怒轟：孩子睡覺仍會驚嚇發抖

彰化縣陳姓高中生本月3日到鄰村打工，騎腳踏車回家途中被駕駛一般轎車的便衣員警誤認為逃逸移工，「追捕」過程中陳生撞到停在路...

抬頭驚見「南無阿彌陀佛」 台中垃圾清運車翻車人輕傷

台中市太平區光興路今天上午7時4分許，46歲黃姓男子駕駛垃圾清運車疑失控，撞擊七星路淨業精舍後門後，在「南無阿彌陀佛」雨...

女子疑騎車自撞掉落邊坡亡 家屬貼文尋行車紀錄器釐清

陳姓女子這個月12日晚上，騎車沿著新北市淡水區關渡橋機車引道往台北方向行駛，途中騎經一個過彎處不慎失控撞擊護欄，整個人拋...

北市大同15分鐘內傳3火警！餐廳2員工受傷 2車不明原因突自燃

台北市大同區今午接連發生3起火警，其中南京西路上一間餐館廚房起火冒煙，導致1男1女分別受燒燙傷、嗆傷，警消到場滅火後確定...

劍龍稜躍全台山難之王第四名 今年6件求救1人死亡

新北市瑞芳區網紅登山地點「劍龍稜」，以刺激攀爬、景色超優著名，是全台第四名的「郊山山難之王」，消防局統計今年度至今山友求...

午餐時餐館起火！北市大同午間連3起火警 幸無人傷亡

台北市大同區今午接連發生3起火警，南京西路上一間餐館廚房起火冒煙，警消到場灌救並疏散人員，滅火後確認無人受困；哈密街、寧...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦