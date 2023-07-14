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劍龍稜躍全台山難之王第四名 今年6件求救1人死亡

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市瑞芳區網紅登山地點「劍龍稜」，以刺激攀爬、景色超優著名，是全台第四名的「郊山山難之王」，消防局統計今年度至今山友求救案件有6件，引導下山11人，死亡1人，其中以「迷途」為求救主因。

消防局第六大隊指出，「劍龍稜」以刺激攀爬、景色超優著名，是山友口中的「郊山之王」之一，看似簡單的郊山，相較於難度更高的中級山及高山，在準備不足或訓練不夠，反而更容易發生事故。

今年度目前劍龍稜發生山友求救案件共有6件，引導下山人數有11人，死亡人數1人，其中以「迷途」為求救主因。

消防局提醒想要挑戰「劍龍稜」的山友，特別注意七處注意事項，首先，登山前應評估自身體能，確實妥善規畫登山行程，儘早出發前往以免攻頂時間過晚，導致下山時天色昏暗，路徑難以分辨而造成迷途。

第二，登山活動之民眾應結伴同行，避免單獨上山，先下載航跡離線地圖，事前了解登山路線。第三，劍龍稜是一條極為「高曝曬」的路線，務必帶足夠的飲水，每人約4000西西，視個人需求增加，因為路程遮蔽物極少，會一直暴露在太陽下，需要一直補充水份。

第四，「 防曬 」工作一定要做好，以避免熱傷害，而熱傷害包含熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭和中暑，最嚴重的是中暑，嚴重恐有多重器官衰竭、休克、心跳停止等嚴重後果。

第五，注意午後雷陣雨，午後雷陣雨的雨勢來得又急又快，會造成路徑泥濘難行，增加行進困難及危險；第六，團體登山如果遇上天候不佳、人員狀況不好，都應該以團隊共同行動為原則；第七，假設遇到緊急狀況時，記得保持鎮靜，立即手機撥打119或112求救。

第六大隊大隊長羅億田表示，從事登山活動，攻頂不是最重要的，而是要安全回家，應妥善的評估路況、天氣及自己的各項能力，減少任何失事的風險

全台第4名郊山山難之王，劍龍稜今年6件求救、1人死亡。圖／消防局提供
全台第4名郊山山難之王，劍龍稜今年6件求救、1人死亡。圖／消防局提供
全台第4名郊山山難之王，劍龍稜今年6件求救、1人死亡。圖／消防局提供
全台第4名郊山山難之王，劍龍稜今年6件求救、1人死亡。圖／消防局提供
全台第4名郊山山難之王，劍龍稜今年6件求救、1人死亡。圖／消防局提供
全台第4名郊山山難之王，劍龍稜今年6件求救、1人死亡。圖／消防局提供

山友 中暑

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