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午餐時餐館起火！北市大同午間連3起火警 幸無人傷亡

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市大同區今午接連發生3起火警，南京西路上一間餐館廚房起火冒煙，警消到場灌救並疏散人員，滅火後確認無人受困；哈密街、寧夏路上則分別有汽車起火，同樣滅火、無人受困，3起火警起火原因皆待釐清。

台北市消防局指出，今午1時27分獲報，南京西路一間餐館廚房起火冒煙，派員前往撲滅火勢後，確認無人受困、傷亡；1時37分及42分分別獲報哈密街、寧夏路上有汽車起火，經派員滅火後，也確認無人受困，確切起火原因待釐清。

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