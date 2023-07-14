假網拍三方購物 竹南警方偵破19歲少年網路詐騙

苗栗縣竹南警分局日前接獲民眾報案，稱說6月間在網路上購買300多盒洗衣球，匯款2萬多元後卻未收到商品且賣家失聯，驚覺遭詐騙；警方追查赫然發現，無業何姓犯嫌年僅19歲，假網拍以買方匯款作為購買另家3C商品費用，昨將他拘提到案並依詐欺罪嫌送辦。

警方表示，全案追查收款人帳戶時，發現是一家通訊行負責人，經通知到案說明，其供稱目前經營3C通訊行，何嫌向該店訂購多項3C商品，並請其提供帳戶以方便何嫌匯款。通訊行負責人不疑有他，提供帳戶給何嫌，何嫌再以假網拍的詐騙手法，將詐騙被害人購買洗衣球的匯款，匯入通訊行帳戶內，使通訊行負責人誤以為該款項是何嫌購買3C商品的費用，便交付商品給何嫌。

警方循線追查何嫌真實身分後，報請檢察官核發拘票，昨（13日）前往其台北住家將他拘提到案，依涉嫌詐欺罪嫌偵辦，將再追查有無其他受害人。

警方表示，類似詐欺手法較罕見，主要是利用善意第三方進行假網拍詐欺，何嫌藉由被害人付款給第三方，第三方收款後再將商品交付給何嫌，企圖藉此製造斷點躲避警方追緝。