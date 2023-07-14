台中年輕女稱要去高樓網紅咖啡廳 卻從43樓墜落身亡
台中市南區昨深夜驚傳女子墜樓身亡，警方調查發現31歲張姓女子獨自到忠明南路1棟商業大樓，向管理員表示要上36樓咖啡廳，未料卻到43樓頂樓沒多久就墜落身亡，現場還留有酒瓶，初步排除外力介入，後續將報請台中地檢署相驗釐清確切死因。
台中第3分局13日深夜11點多獲報，忠明南路一棟商業大樓前有女子墜落身亡，經查是31歲張姓女子，昨晚獨自到大樓前向警衛表達要上去36樓的知名咖啡廳並搭乘電梯上樓。
但張女並未進入咖啡廳，反而轉往43樓的頂樓，沒多久就被發現墜落馬路旁身亡，警方獲報到場發現留有酒瓶，經查張女疑似因情緒不穩定，現場也無外力跡證，將報請檢方相驗釐清確切死因。
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