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黑鷹直升機出動南湖大山 女山友腹痛、抽搐獲救下山

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

54歲李姓女山友隨隊登南湖大山，疑似高山症發作，出現全身抽搐、腹痛等症狀，無力繼續行程。空勤總隊花蓮駐地黑鷹直升機，一早飛往南湖山屋，將她吊掛下山，接駁送往花蓮慈濟醫院就醫。

花蓮縣消防局昨天接獲通報，一行16人登山隊，有一名54歲李姓女山友疑似高山症發作，全身抽搐、腹痛且肢體無力，因為無力行走，人在南湖山屋待援，為搶黃金救援時間，消防局向空勤總隊申請救援。

空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊昨天接獲總隊勤務指揮中心指派任務，今天清晨6時出發，15分鐘即飛抵目標區，確認安全後，由搜救員吊掛出艙到地面，為病患檢傷評估後，再吊掛上機飛彺德興棒球場，由花蓮縣消防局救護車接駁送醫，已無大礙。

空勤黑鷹直升機今天一早飛往南湖山屋，救出高山症的李姓患者，接駁送醫治療。圖／空勤總隊花蓮駐地提供
空勤黑鷹直升機今天一早飛往南湖山屋，救出高山症的李姓患者，接駁送醫治療。圖／空勤總隊花蓮駐地提供
空勤黑鷹直升機今天一早飛往南湖山屋，救出高山症的李姓患者，接駁送醫治療。圖／空勤總隊花蓮駐地提供
空勤黑鷹直升機今天一早飛往南湖山屋，救出高山症的李姓患者，接駁送醫治療。圖／空勤總隊花蓮駐地提供

花蓮 空勤總隊 腹痛 黑鷹直升機

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