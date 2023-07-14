黑鷹直升機出動南湖大山 女山友腹痛、抽搐獲救下山

54歲李姓女山友隨隊登南湖大山，疑似高山症發作，出現全身抽搐、腹痛等症狀，無力繼續行程。空勤總隊花蓮駐地黑鷹直升機，一早飛往南湖山屋，將她吊掛下山，接駁送往花蓮慈濟醫院就醫。

花蓮縣消防局昨天接獲通報，一行16人登山隊，有一名54歲李姓女山友疑似高山症發作，全身抽搐、腹痛且肢體無力，因為無力行走，人在南湖山屋待援，為搶黃金救援時間，消防局向空勤總隊申請救援。