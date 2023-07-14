昨夜失聯、今早被發現墜橋 失聯老翁頭部受創昏迷

苗栗縣通霄鎮光復路光復大橋下方，今天上午7點多有路過民眾發現一名男子倒臥河川地上，一動也不動，且頭部疑有血跡，旋即報案處理；警消到場發現傷者昏迷、後腦有傷口，利用吊車將其吊掛上來送醫搶救，由於現場就在菜市場旁，人車較多，通苑救難協會人員也在兩側橋頭協助交通疏導。

警方初步調查，72歲林姓老翁有失智情形，家住附近不遠，昨晚間離家失聯後，家屬找不到人，深夜10點多還報請警方協尋；未料，今天一早被發現疑墜橋受傷不省人事。