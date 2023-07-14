快訊

郭台銘挑都更危老為何打不起來？ 專家：議題設定有問題

他買法拍屋家人怕被親戚瞧不起 網嘆：買不起才丟臉

約滿離開！SM娛樂證實掰了SJ東海、銀赫、圭賢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

昨夜失聯、今早被發現墜橋 失聯老翁頭部受創昏迷

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣通霄鎮光復路光復大橋下方，今天上午7點多有路過民眾發現一名男子倒臥河川地上，一動也不動，且頭部疑有血跡，旋即報案處理；警消到場發現傷者昏迷、後腦有傷口，利用吊車將其吊掛上來送醫搶救，由於現場就在菜市場旁，人車較多，通苑救難協會人員也在兩側橋頭協助交通疏導。

警方初步調查，72歲林姓老翁有失智情形，家住附近不遠，昨晚間離家失聯後，家屬找不到人，深夜10點多還報請警方協尋；未料，今天一早被發現疑墜橋受傷不省人事。

警方呼籲，隨著人口老化，高齡人口越來越多，請民眾應多注意及關心家中長輩，掌握其行蹤，也可申請預防走失愛心手鍊，萬一不慎走失時，有利警方可在第一時間聯絡家屬協助其返家，以防憾事發生。

警消到場救護發現傷者昏迷、後腦有傷口，利用吊車將其吊掛上來送醫搶救。圖／民眾提供
警消到場救護發現傷者昏迷、後腦有傷口，利用吊車將其吊掛上來送醫搶救。圖／民眾提供
警消到場救護發現傷者昏迷、後腦有傷口，利用吊車將其吊掛上來送醫搶救。圖／民眾提供
警消到場救護發現傷者昏迷、後腦有傷口，利用吊車將其吊掛上來送醫搶救。圖／民眾提供

老化 失智

延伸閱讀

台中工安意外！ 台電1工人搭吊車勘查竹木遭電擊命危

台南老夫婦出門後音訊全無 驚傳機車墜橋雙亡

蘭陽大橋工人遭吊車、護欄夾死…家屬提2點質疑 勞動部職安署展開調查

驚墜烏來老街10米深橋下…婦人腿骨折送醫 不願說明墜橋原因

相關新聞

學生打工被當逃逸外勞 民代批：警未出示身分 生血流滿面恐破相

彰化縣埔鹽鄉一名今年要升大學的學生，暑假到鄰村打工，被3名便衣員警誤認為逃逸外勞，「當場逮捕」時這名學生也誤以為遭綁架而...

黑鷹直升機出動南湖大山 女山友腹痛、抽搐獲救下山

54歲李姓女山友隨隊登南湖大山，疑似高山症發作，出現全身抽搐、腹痛等症狀，無力繼續行程。空勤總隊花蓮駐地黑鷹直升機，一早...

昨夜失聯、今早被發現墜橋 失聯老翁頭部受創昏迷

苗栗縣通霄鎮光復路光復大橋下方，今天上午7點多有路過民眾發現一名男子倒臥河川地上，一動也不動，且頭部疑有血跡，旋即報案處...

憾！嘉義民雄青農田間忙農務 疑熱中暑坐棧板上休息亡

嘉義民雄一名39歲何姓青農，昨天下午2點多被家人發現坐在田邊棧板上，臉部朝田裡低下，怎叫都無回應，家人嚇壞趕緊通報警消，...

屢向父討錢花再要2.5萬元 老父怒了西瓜刀劈下斷親情

程姓男子每月多次向父討錢花用，昨天傍晚又來到其父新北市五股區租處討錢，程男一開口便向父索要2萬5千元花用。老父不給雙方爆...

監視器死角！騎士墜10米邊坡亡 警：排除他殺死因待查

李姓男子這個月11日凌晨騎車外出便失聯，兩天後被路過民眾發現，他機車違停在新北市泰山區公園路第354228號路燈旁，人則...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦