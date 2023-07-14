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昨夜失聯、今早被發現墜橋 失聯老翁頭部受創昏迷
苗栗縣通霄鎮光復路光復大橋下方，今天上午7點多有路過民眾發現一名男子倒臥河川地上，一動也不動，且頭部疑有血跡，旋即報案處理；警消到場發現傷者昏迷、後腦有傷口，利用吊車將其吊掛上來送醫搶救，由於現場就在菜市場旁，人車較多，通苑救難協會人員也在兩側橋頭協助交通疏導。
警方初步調查，72歲林姓老翁有失智情形，家住附近不遠，昨晚間離家失聯後，家屬找不到人，深夜10點多還報請警方協尋；未料，今天一早被發現疑墜橋受傷不省人事。
警方呼籲，隨著人口老化，高齡人口越來越多，請民眾應多注意及關心家中長輩，掌握其行蹤，也可申請預防走失愛心手鍊，萬一不慎走失時，有利警方可在第一時間聯絡家屬協助其返家，以防憾事發生。
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