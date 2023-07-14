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憾！嘉義民雄青農田間忙農務 疑熱中暑坐棧板上休息亡

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義民雄一名39歲何姓青農，昨天下午2點多被家人發現坐在田邊棧板上，臉部朝田裡低下，怎叫都無回應，家人嚇壞趕緊通報警消，救護人員到場，發現臉部已發黑，鼻孔滲出鮮血，明顯死亡，因無明顯外傷，警方初步排除他殺，昨天中午氣溫逼近35度，是否是中暑熱死，待今天檢警相驗釐清死因。

據了解，死者39歲何男未婚，平時有幫忙爸爸農務，昨天下午2點40左右，何父去巡視田地時，發現兒子坐在田裡一處棧板上，一動也不動，叫也完全不回，發現異狀通報救員，救護人員到場，將死者上半身扶起，轉向正面，發現臉部已發黑，鼻孔滲鮮血，已明顯死亡。

地方民眾指出，昨天中午民雄菁埔村高溫近35度，體感溫度更是破40度，推測39歲何姓死者可能中暑熱傷害致死，確切死因待檢警上午10點相驗後釐清。

嘉義民雄一名39歲何姓青農，昨天在田裡忙農務，疑天氣太熱中暑坐在田間棧板上臉發黑、流鼻血死亡，警方已報請相驗。圖／翻攝自Google maps
嘉義民雄一名39歲何姓青農，昨天在田裡忙農務，疑天氣太熱中暑坐在田間棧板上臉發黑、流鼻血死亡，警方已報請相驗。圖／翻攝自Google maps

家人 中暑 青農

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