憾！嘉義民雄青農田間忙農務 疑熱中暑坐棧板上休息亡

嘉義民雄一名39歲何姓青農，昨天下午2點多被家人發現坐在田邊棧板上，臉部朝田裡低下，怎叫都無回應，家人嚇壞趕緊通報警消，救護人員到場，發現臉部已發黑，鼻孔滲出鮮血，明顯死亡，因無明顯外傷，警方初步排除他殺，昨天中午氣溫逼近35度，是否是中暑熱死，待今天檢警相驗釐清死因。

據了解，死者39歲何男未婚，平時有幫忙爸爸農務，昨天下午2點40左右，何父去巡視田地時，發現兒子坐在田裡一處棧板上，一動也不動，叫也完全不回，發現異狀通報救員，救護人員到場，將死者上半身扶起，轉向正面，發現臉部已發黑，鼻孔滲鮮血，已明顯死亡。