屢向父討錢花再要2.5萬元 老父怒了西瓜刀劈下斷親情
程姓男子每月多次向父討錢花用，昨天傍晚又來到其父新北市五股區租處討錢，程男一開口便向父索要2萬5千元花用。老父不給雙方爆發激烈口角、拳腳相向，程父盛怒持西瓜刀朝著兒子肩膀、背部揮砍成傷，警方獲報趕抵協助送醫急救，所幸沒有生命危險留院觀察，雙方互控傷害，警依法送辦。
據了解，兇嫌程姓男子（61歲）工作不穩定有多次酒駕紀錄，因酗酒成性遂與妻離異多年，兩人僅育有一子程男（32歲、前科累累）父子間相處並不融洽。程父獨自租住在新北市五股區凌雲路一段一棟大樓套房，其子程男則另租住桃園。兩人平常鮮少往來，但每個月會有一兩次，程男專程桃園北上找程父討錢。
昨天傍晚約莫5時30分左右，程男又來到其父五股租處，只見程男一開口便是向父索要2萬5千元花用。程父不給雙方爆發激烈口角，過程中，兩人一度拉扯。程父盛怒掏出一把西瓜刀，朝著兒子程男肩膀、背部揮砍一刀，造成程男從右肩到後背有道15公分刀傷。
警方獲報派員趕抵，見程父手拿西瓜刀當場將他壓制在地，經檢視程男右肩到後背有刀傷，簡易清洗包紮止血，旋即協助程男送醫急救，所幸到院傷口縫合後沒有生命危險，雙方互控傷害，一併帶回偵辦，偵詢時程男表示是向父追討債務，但是甚麼債務交代不清，程父則喊冤根本沒欠他錢，他只是三不五十來拿生活費，警詢後依傷害罪嫌將兩人法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言