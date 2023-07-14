屢向父討錢花再要2.5萬元 老父怒了西瓜刀劈下斷親情

程姓男子每月多次向父討錢花用，昨天傍晚又來到其父新北市五股區租處討錢，程男一開口便向父索要2萬5千元花用。老父不給雙方爆發激烈口角、拳腳相向，程父盛怒持西瓜刀朝著兒子肩膀、背部揮砍成傷，警方獲報趕抵協助送醫急救，所幸沒有生命危險留院觀察，雙方互控傷害，警依法送辦。

據了解，兇嫌程姓男子（61歲）工作不穩定有多次酒駕紀錄，因酗酒成性遂與妻離異多年，兩人僅育有一子程男（32歲、前科累累）父子間相處並不融洽。程父獨自租住在新北市五股區凌雲路一段一棟大樓套房，其子程男則另租住桃園。兩人平常鮮少往來，但每個月會有一兩次，程男專程桃園北上找程父討錢。

昨天傍晚約莫5時30分左右，程男又來到其父五股租處，只見程男一開口便是向父索要2萬5千元花用。程父不給雙方爆發激烈口角，過程中，兩人一度拉扯。程父盛怒掏出一把西瓜刀，朝著兒子程男肩膀、背部揮砍一刀，造成程男從右肩到後背有道15公分刀傷。