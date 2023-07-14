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最美風景！雨天故障車卡路肩 警與熱心民合推跨越6線道

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

本周二下午4點多，台中市潭子區中山路與環中路口發生車禍，一輛事故車故障，因輪胎卡死，2名員警無法推動，一旁熱心民眾立即加入協助，警民在雨中順利將事故車推跨越6個車道，避開下班大量車潮。警方不忘提醒，現場有科技執法，若因此次協助警力造成車輛開單，可協助撤銷，不讓最美的風景「好心被雷親」。

本月11日下午4點多，大雅警分局頭家所員警許閔祺、吳亞哲接獲潭子區中山路與環中路口車禍。警方到場發現，其中一部事故車受損無法發動，眼看下班車潮已湧現，且下起大雨，事故位置處於快速道路匝道口的交通要道，十分情急。

2名員警先以人力方式推車，企圖跨越6個車道移置車輛，但因車輪實在卡得太緊而推行不易，此時多輛熱心駕駛連忙將車停在路旁，疾步向前協助，在眾人努力下，成功將故障車排除。

警方感謝熱心民眾見義勇為，不忘提醒熱心民眾，該路段為科技執法路口，如有因停車幫忙遭到違規舉發，一定全力協助大家撤銷，「絕對不會讓大家好心被雷親」。故障車的車主除了感謝警方幫忙，更讚嘆台灣民眾就是熱心，果然最美的風景就是「人」。

熱心民眾雨中協助警方徒手排除事故車，事故車主稱讚，台灣最美的風景就是人。圖／讀者提供
熱心民眾雨中協助警方徒手排除事故車，事故車主稱讚，台灣最美的風景就是人。圖／讀者提供
熱心民眾雨中協助警方徒手排除事故車，事故車主稱讚，台灣最美的風景就是人。圖／讀者提供
熱心民眾雨中協助警方徒手排除事故車，事故車主稱讚，台灣最美的風景就是人。圖／讀者提供

車道 科技執法

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