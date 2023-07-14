最美風景！雨天故障車卡路肩 警與熱心民合推跨越6線道

本周二下午4點多，台中市潭子區中山路與環中路口發生車禍，一輛事故車故障，因輪胎卡死，2名員警無法推動，一旁熱心民眾立即加入協助，警民在雨中順利將事故車推跨越6個車道，避開下班大量車潮。警方不忘提醒，現場有科技執法，若因此次協助警力造成車輛開單，可協助撤銷，不讓最美的風景「好心被雷親」。

本月11日下午4點多，大雅警分局頭家所員警許閔祺、吳亞哲接獲潭子區中山路與環中路口車禍。警方到場發現，其中一部事故車受損無法發動，眼看下班車潮已湧現，且下起大雨，事故位置處於快速道路匝道口的交通要道，十分情急。

2名員警先以人力方式推車，企圖跨越6個車道移置車輛，但因車輪實在卡得太緊而推行不易，此時多輛熱心駕駛連忙將車停在路旁，疾步向前協助，在眾人努力下，成功將故障車排除。