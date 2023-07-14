監視器死角！騎士墜10米邊坡亡 警：排除他殺死因待查

李姓男子這個月11日凌晨騎車外出便失聯，兩天後被路過民眾發現，他機車違停在新北市泰山區公園路第354228號路燈旁，人則墜落10米深的邊坡下，當場死亡。警方勘驗現場，李男頭戴安全帽、身體沒有穿刺性傷口，現場沒有打鬥跡象，該段路面也無煞車、撞擊痕跡，目前家屬沒有意見，至於李男死因有待警方調查釐清。

據了解，李姓男子（69歲）未婚，多年前退休與胞弟同住。這個月11日凌晨5時許，他獨自一人騎車外出，途中騎經新北市泰山區公園路卻人間蒸發失去音訊。有運動民眾接連11、12兩日見郭男機車車頭插著鑰匙，違停在公園路第354228號路燈旁。

13日當天下午4時許，民眾運動經過又見機車違停在那，他覺得奇怪往邊坡下方察看，赫見郭男頭戴安全帽、面部朝下，整個人趴在10米深的邊坡下方，嚇得趕緊報警處理。警、消獲報派員趕抵，經用繩索攀降至10米邊坡接觸到郭男，檢視他已明顯死亡。

警方旋即拉起封鎖線採證，郭男全身沒有穿刺性傷口、現場沒有打鬥跡象，該段路面也無煞車、撞擊痕跡，惟該路段監視器死角未拍到李男墜落瞬間，無法確認是意外摔落還是其他原因墜落。

警方以郭男機車車籍資料，尋線找到郭男胞弟到場指認。郭男胞弟向警方表示，確認違停機車是胞兄郭男所有，胞兄沒有結婚退休後與他同住，平常不清楚他的生活作息，他也沒外債、疾病或與人有結怨，不清楚當天他騎車是要去哪裡？目前家屬對死亡沒有疑義，至於確切死因為何？有待後續警方調查釐清。