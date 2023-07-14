台東機車行火警延燒5住戶 幸無人傷亡

台東市中興路四段一間機車行今零時傳出火警，警消據報趕抵現場，但由於屋內囤放易燃機車零件，火勢蔓延到隔壁連棟住戶，警消花了近2小時控制，幸無人員傷亡。起火原因消防局火調科進一步調查中。

消防局勤務指揮中心今天零時14分接獲民眾報案指出，市區中興路四段有住宅發生火警，立即派遣10個分隊，共21輛各式消防車及53名隊員前往救援。抵達現場時，發現一間機車行2樓已竄出火苗，並延燒。

警消人員拉起水線開始滅火，但由於機車行2樓囤放不少易燃的機車材料零件，火勢很快向3樓及隔壁棟延燒，趕緊增派2輛水箱車馳援，經過近2個小時的搶救，火勢在凌晨2點控制住。所幸住戶都已逃出，無人傷亡。