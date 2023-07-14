兒向父索要2萬5000元 老父怒了持刀砍傷兒子

程姓男子昨天傍晚來到其父位於新北市五股區租處，旋即向父索要2萬5000元費用，老父不給雙方爆發激烈口角，過程中，兩人還拳腳相向，程父一怒持了把西瓜刀，朝著兒子肩膀、背部各砍一刀，警方獲報派員趕抵協助程男送醫急救，所幸沒有生命危險，雙方互控傷害，警依法送辦。

據了解，程姓男子（32歲）目前無業，與程父（63歲）相處並不和睦，兩人遂無住再一起，平常也鮮少連絡。約莫昨天傍晚5時30分左右，程男獨自來到其父位於新北市五股區凌雲路一段出租套房，程男一見父親開口便是索要2萬5000元。