被氣哭...女遇警攔查問「太暴露、是不是沒穿內衣」 北市交大：記2申誡

北市1名女子在IG發文稱昨天在文山區遇警攔查且要求出示證件，她反問原因，員警竟說她穿著暴露、是否沒穿內衣。 情境示意圖。圖／Ingimage

北市1名女子在IG發文稱昨天在文山區遇警攔查且要求出示證件，她反問原因，員警竟說她穿著暴露、是否沒穿內衣。交大主動調查發現張員盤查方式及言詞確屬不當，記申誡兩次。

有女網友今天在網路社群IG發文，稱她昨天下午在文山區走路回家路上，突然有騎重機警車的員警突然攔查她，並不斷叫她拿出證件，當她反問原因後，員警竟說「妳穿這樣穿太暴露、若隱若現」、「妳是不是沒穿內衣」和「會引誘別人犯罪」等說詞，最後還叫她趕快回家。

她說，自己氣到哭著走回家，所以當下並未記下員警編號。

針對此案，台北市警察局交通警察大隊今天透過新聞訊息表示，經主動調查及聯繫當事女子，她雖不願接受訪查說明，但隊內張姓員警昨天盤查方式及言詞確屬不當，已影響警譽，從嚴懲處，絕不寬貸，記申誡兩次。

交通警察大隊說，向來重視員警風紀，秉持絕不掩飾、不護短、不庇縱，依法究辦，全力杜絕員警風紀案件發生，並將編撰案例教育及持續向所屬員警宣導法紀觀念，避免類似情形再發生。