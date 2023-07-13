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見警他快步走離...警追50公尺壓制 這一查原是通緝犯

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

卓姓男子因詐欺案件遭宜蘭地檢署發布通緝，這個月8日他徒步經過新北市蘆洲區中山路一段，見警心虛快步走離。警尾後追去卓男不願配合，被警攔下還趁隙逃跑，雙方追逐50公尺遭警壓制，警方一查赫見卓男是名通緝犯，一併帶回偵辦，警詢後依詐欺通緝解送歸案。

據了解，卓姓男子（32歲）有多項前科的他是一名粗工，去年8月卓男涉及一起詐欺案件，卻屢傳未到案，遭宜蘭地檢署發布通緝。他開始四處躲藏以打零工維生，不料這個月8日下午近2時許，他走路經過新北市蘆洲區中山一路74巷內，見轄區警方正在盤查一男，卓男一時心虛快步走離。

蘆洲警分局蘆洲所員警許浩倫見狀立即尾後追去，一個箭步攔下卓男一問「你幹嘛看到我就跑」沒想到卓男眼露不安支吾回說「沒有啦！我是要叫我老闆過來啦」員警盤查過程卓男不甚配合，還趁警沒注意轉身快跑。

警從後追攔50公尺將他壓制在地，後查才知，他因詐欺案件被發布通緝，當場上銬帶回偵辦，警詢後依詐欺通緝解送歸案。

卓姓男子因詐欺案被發布通緝，日前遭警攔下帶回偵辦，警詢後依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
卓姓男子因詐欺案被發布通緝，日前遭警攔下帶回偵辦，警詢後依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
卓姓男子因詐欺案被發布通緝，日前遭警攔下帶回偵辦，警詢後依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
卓姓男子因詐欺案被發布通緝，日前遭警攔下帶回偵辦，警詢後依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
卓姓男子因詐欺案被發布通緝，日前遭警攔下帶回偵辦，警詢後依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
卓姓男子因詐欺案被發布通緝，日前遭警攔下帶回偵辦，警詢後依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
卓姓男子因詐欺案被發布通緝，日前遭警攔下帶回偵辦，警詢後依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
卓姓男子因詐欺案被發布通緝，日前遭警攔下帶回偵辦，警詢後依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝

通緝 詐欺

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