機車違停兩天人不見！民眾往下一看 他墜10米邊坡慘死

今天下午有民眾發現，一輛機車違停在新北市泰山區公園路兩天，路過民眾往下一看，赫見10米深的邊坡下，躺著頭戴安全帽的男子。警、消獲報派員趕抵，檢視男子已明顯死亡，目前警方以車籍資料通知家屬到場指認，至於確切死因則待調查釐清。

據了解，今天下午4時許，有運動民眾路過新北市泰山區公園路第354228號路燈，見一輛機車插著車鑰匙，違停在旁已經兩天覺得奇怪，本能往路邊護欄旁山壁下緣一看，赫見一頭戴安全帽、面部朝下的人趴在10米深的邊坡下，趕緊報警處理。