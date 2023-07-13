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台中下水道傳工安意外 2工人跌落立坑1人命危搶救中
台中市南屯區今下午傳出嚴重工安意外，十三期市地重畫工程今施作汙水漏水性試驗，2名工人疑似施作過程中不慎跌落立坑，警消到場搶救其中1人當場失去呼吸心跳，另一人意識模糊緊急送醫搶救中。
台中市消防局表示，今下午3點46分獲報南屯區永春東二路、永順路交叉路口下水道受困救援，派遣第六大隊、轄區南屯分隊等單位，出動各式消防車9輛、消防人員18名到場。
經查，現場是台中市第13期市地重畫工程整合標進行汙水漏水性試驗，有2名工人掉落立坑，搶救人員到場後於下水道口，先救出1名40多歲男性，其意識模糊，給予急救處置後送往林新醫院。
消防另在4點44分，在下水道約7公尺深救出另1名工人，但該名30多歲男子失去呼吸心跳，緊急送中山醫院救治。
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