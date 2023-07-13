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影／店家一早開門發現遭竊 中和警1小時查獲竊嫌

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市中和區店家日前一早開門發現後門遭竊賊撬開侵入行竊後徒步離去，中和警方調閱監視器追緝，獲報一小時迅速逮到涉嫌行竊的陳姓男子到案，警詢後依加重竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。

新北市中和警分局本月8日上午7時許接獲中和區自立路一間經營西式餐飲店負責人李姓男子報案指稱，店內收銀機遭破壞，損失現金數千元。

轄區秀山派出所員警到場了解，發現竊賊疑似先破壞該店後門入內，再以隨身工具撬開店內收銀機行竊，偷竊時發現店內有裝監視器，還刻意將監視器鏡頭移開。

秀山派出所長張宇翰今表示，員警調閱案發點周邊監視器畫面，發現竊賊得手後徒步逃離現場，警方立即擴大調閱監視器追緝，於接獲報案後一小時就迅速查獲竊嫌陳姓男子（43歲）到案。

據了解，陳男供稱因想償還積欠債務才鎮會涉嫌動念行竊，警詢後依加重竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。

新北市中和區店家一早開門發現後門遭竊賊撬開侵入行竊，中和警方調閱監視器追緝，獲報一小時迅速逮到涉嫌行竊的陳姓男子到案。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區店家一早開門發現後門遭竊賊撬開侵入行竊，中和警方調閱監視器追緝，獲報一小時迅速逮到涉嫌行竊的陳姓男子到案。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區店家一早開門發現後門遭竊賊撬開侵入行竊後徒步離去，中和警方調閱監視器追緝，獲報一小時迅速逮到涉嫌行竊的陳姓男子到案。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區店家一早開門發現後門遭竊賊撬開侵入行竊後徒步離去，中和警方調閱監視器追緝，獲報一小時迅速逮到涉嫌行竊的陳姓男子到案。記者王長鼎／翻攝

監視器 竊盜

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