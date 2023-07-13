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曾1年找回100多人 警界尋人高手謝志健任梅山所長

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

高雄市警局六龜分局新任梅山派出所，今天下午辦理新任所長交接，由六龜分局長何正光主持布達典禮。新任梅山派出所巡佐兼所長謝志健，從警已有30年資歷，曾經1年找回100多名失蹤人口、迷途老人，是高雄警界有名的尋人高手。

警方表示，謝志健（50歲）是屏東縣牡丹鄉排灣族人，歷任鳳山分局成功派出所巡佐、六龜分局梅山派出所巡佐等職務。謝志健是警界有名的尋人高手，他平時工作認真，觀察力仔細又有耐心，巡邏時發現迷途老人或走失孩童，會立刻主動上前關心，也常利用休假時間往來外縣市尋找中輟少年。

謝志健在梅山派出所巡佐期間，主動積極協調交通疏處及各項勤務作為，順利圓滿，工作表現非常優異，深獲長官肯定。今天謝志健在各級民意代表及地方重要仕紳的見證下，接任梅山派出所長，場面熱絡溫馨。

六龜分局長何正光表示，梅山是高雄桃源南橫公路西段最深山的聚落，以接鄰台東縣海端鄉（埡口）為界，是治安及交通要點，梅山派出所轄主要道路台20線（南橫公路），沿線玉山國家公園梅山遊客中心、梅山原生種植物園、梅山口、天池、檜谷等，是南橫公路精華旅遊景點之一。

何正光說，謝志健經歷完整、實務經驗厚實，是一時之選，期望借重長才，為地方治安、交通打拚，期待他深耕鄰里，落實警政社區化，深化結合所有警民力量，使轄區內治安及交通更加平穩及順暢。

謝志健（左）曾1年尋回100多名失蹤人口、迷途老人、中輟生。圖／讀者提供
謝志健（左）曾1年尋回100多名失蹤人口、迷途老人、中輟生。圖／讀者提供
謝志健（前排右三）今天在各級民意代表及地方重要仕紳的見證下，接任梅山派出所長。圖／讀者提供
謝志健（前排右三）今天在各級民意代表及地方重要仕紳的見證下，接任梅山派出所長。圖／讀者提供
謝志健（左一）今天正式接任梅山派出所長。圖／讀者提供
謝志健（左一）今天正式接任梅山派出所長。圖／讀者提供

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