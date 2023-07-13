被網友丟包！女身上沒錢情緒潰堤 警協助返家

台中市林姓女子日前與男網友見面後相談甚歡，男網友還載她到嘉義遊玩，不料到嘉義市後，網友以要找朋友拿東西為理由「丟包」，久候不到網友的林女身上又沒錢徬徨無助下只好求助警方，警方協助車資返家。

嘉義市新南派出所警員楊尚恩接獲勤務指揮中心通報，嘉義高工公車站有名女子需要協助，楊員駕巡邏車前往關心，女子看到警員到來情緒激動、不斷啜泣，經警方安撫情緒才道出原委。

原來家住台中市太平區的林女，日前因在交友軟體上認識綽號「阿宏」的男子，2人相談甚歡，上午在台中市相約由阿宏載到嘉義遊玩，不料「阿宏」將林女載至嘉義市後，以要找朋友拿東西為理由，將林女「放鴿子」丟包在彌陀路，她聯絡男網友卻再也打不通，直到下午1點多，徬徨無助走到附近公車站，由於身上沒有錢，因此報案請求警方協助。