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被網友丟包！女身上沒錢情緒潰堤 警協助返家

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

台中市林姓女子日前與男網友見面後相談甚歡，男網友還載她到嘉義遊玩，不料到嘉義市後，網友以要找朋友拿東西為理由「丟包」，久候不到網友的林女身上又沒錢徬徨無助下只好求助警方，警方協助車資返家。

嘉義市新南派出所警員楊尚恩接獲勤務指揮中心通報，嘉義高工公車站有名女子需要協助，楊員駕巡邏車前往關心，女子看到警員到來情緒激動、不斷啜泣，經警方安撫情緒才道出原委。

原來家住台中市太平區的林女，日前因在交友軟體上認識綽號「阿宏」的男子，2人相談甚歡，上午在台中市相約由阿宏載到嘉義遊玩，不料「阿宏」將林女載至嘉義市後，以要找朋友拿東西為理由，將林女「放鴿子」丟包在彌陀路，她聯絡男網友卻再也打不通，直到下午1點多，徬徨無助走到附近公車站，由於身上沒有錢，因此報案請求警方協助。

警方也試著幫她聯絡男網友，也是無法接通，楊員想起嘉義市政府社會處有提供「川資」服務，載林女返回派出所幫忙填寫相關資料申請「單程返鄉乘車換票證」，並將林女載至嘉義火車站，讓林女憑換票證取得返回台中市的火車票順利返家。

林姓女子在公車站牌無助待援。圖／翻攝畫面
林姓女子在公車站牌無助待援。圖／翻攝畫面
警方將她載回派出所協助。圖／翻攝畫面
警方將她載回派出所協助。圖／翻攝畫面
女子看到警員到來情緒激動、不斷泣訴著委屈。圖／翻攝畫面
女子看到警員到來情緒激動、不斷泣訴著委屈。圖／翻攝畫面

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