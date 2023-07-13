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徵求反詐短影音報名踴躍 警署加碼網路人氣獎
為強化民眾反詐意識，警政署辦理「全民齊反詐 投稿拿獎金」活動，針對「假網拍、假投資、解除分期付款、假檢警、假交友及猜猜我是誰」等6大詐騙手法，徵求反詐宣導短影音，活動已在10日截止，目前依活動簡章進行評審作業，並將增設最佳人氣獎，希望能夠運用短影音，喚起全民防詐知能，全面提升識詐能力。
警政署表示，這次徵稿活動報名十分踴躍，經初步評選計有28部影片入圍，目前已公布於「NPA署長室」臉書粉絲專頁，為增加影片觸及率，警政署特別加碼增設最佳人氣獎，將由網友按讚數來選出最佳人氣獎影片1部（按讚數統計至112年7月17日9時），最佳人氣獎將獲得精美禮品1份（臉書連結：https://m.facebook.com/NPA4U）。
警政署強調，詐騙手法不斷推陳出新，歸納最新的「高發詐欺6大手法」，包括假網購、假投資、解除分期付款、假交友、假檢警和猜猜我是誰等6大類，占所有詐欺財損逾8成；徵稿活動聚焦宣導常見的詐騙6大手法，希望深化全民防詐意識，將「識詐」能力扎根至基層各角落。
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