救護車上檢整器材...消防隊員碰上氣爆閃燃被燒傷 送醫幸無大礙

台南市消防局麻豆分隊消防隊員今天上午進行救護車裝備檢查時，疑似因攜帶式氧氣瓶管線洩漏，碰上靜電造成氣爆閃燃，「轟」的一聲造成40歲洪姓隊員手部及頸部約5%二度燒傷，另名沈姓隊員剛好下車未受波及，但也飽受虛驚，在場同仁立即用大量清水沖洗洪男患部，初步包紮後送往成大醫院救治，所幸並無大礙，目前已出院返家休養，詳細氣爆原因有待調查釐清。

南市消防局第二救災救護大隊指出，13日上午8時由洪姓、沈姓隊員在救護車上進行三合一攜帶式氧氣組檢查作業，洪男在檢查氧氣組時，發現調節閥鬆動漏氣，還沒來得及反應就突然發生氣爆，當時補給完救護備品的沈男剛步出救護車，就被巨響嚇了一大跳，轉頭看見洪男受傷，隨即與趕到的同仁替他進行緊急處置，所幸氧氣瓶僅是氣爆，並未爆炸破瓶，洪男受傷後意識清楚，但明顯驚魂未定。