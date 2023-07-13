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救護車上檢整器材...消防隊員碰上氣爆閃燃被燒傷 送醫幸無大礙

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南市消防局麻豆分隊消防隊員今天上午進行救護車裝備檢查時，疑似因攜帶式氧氣瓶管線洩漏，碰上靜電造成氣爆閃燃，「轟」的一聲造成40歲洪姓隊員手部及頸部約5%二度燒傷，另名沈姓隊員剛好下車未受波及，但也飽受虛驚，在場同仁立即用大量清水沖洗洪男患部，初步包紮後送往成大醫院救治，所幸並無大礙，目前已出院返家休養，詳細氣爆原因有待調查釐清。

南市消防局第二救災救護大隊指出，13日上午8時由洪姓、沈姓隊員在救護車上進行三合一攜帶式氧氣組檢查作業，洪男在檢查氧氣組時，發現調節閥鬆動漏氣，還沒來得及反應就突然發生氣爆，當時補給完救護備品的沈男剛步出救護車，就被巨響嚇了一大跳，轉頭看見洪男受傷，隨即與趕到的同仁替他進行緊急處置，所幸氧氣瓶僅是氣爆，並未爆炸破瓶，洪男受傷後意識清楚，但明顯驚魂未定。

洪男隨即被送往成大醫院救治，已經出院返家休養，第二大隊副大隊長葉明軒說，初步研判應該是攜帶式氧氣瓶管線洩漏，又碰上靜電才引發氣爆，確切原因仍有待火調科調查釐清，器材廠師及救護科也到現場檢查相關設施，協助調查。

南市消防局麻豆消防分隊上午進行救護車內器材檢整時，疑似氧氣管線外洩，引發氣爆。記者莊曜聰／攝影
南市消防局麻豆消防分隊上午進行救護車內器材檢整時，疑似氧氣管線外洩，引發氣爆。記者莊曜聰／攝影
洪姓隊員首當其衝，手部、頸部受傷，所幸送醫後無大礙已返家休養。記者莊曜聰／翻攝
洪姓隊員首當其衝，手部、頸部受傷，所幸送醫後無大礙已返家休養。記者莊曜聰／翻攝

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