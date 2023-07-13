女登山客攀奇萊南華路線左腳骨折 空勤出動救援
一行3人登山隊伍攀登3天2夜奇萊南華路線，昨天回程途中，施姓女隊員不慎左腳骨折無法行走，花蓮縣消防局獲報後，集結地面隊伍上山，空勤今天出動直升機將施女吊掛下山送醫。
39歲施姓女登山客跟團攀登3天2夜奇萊南華路線，11日從南投縣屯原登山口入山，原訂13日下山，昨天中午回程途中，行經天池山莊及光被八表間，施女不慎受傷，左腳骨折無法行走，許姓領隊通報救援。
花蓮縣消防局第二大隊壽豐分隊小隊長呂智雄指出，昨天中午12時許通報後，集結警消、花蓮林管處森林護管員成立5人救援小組，搭車前往屯原登山口入山，同步請求空勤總隊支援。
空勤總隊花蓮駐地今天上午出動黑鷹直升機，8時許抵達通報位置，將受傷的施姓登山客吊掛上機，送往花蓮德興棒球場，由救護車後送至慈濟醫院治療。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言