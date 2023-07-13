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影／男子持刀要追砍清潔隊員 9名警察壓制逮人
台中一名男子前天對垃圾車丟回收物時，因隨意丟回收物上車被清潔隊員勸導，他憤而辱罵清潔隊員，還拿西瓜刀要追砍清潔隊員，大甲警方派9名員警到場壓制逮捕，依妨害公務和毀損等罪嫌移送法辦。
大甲警分局今天說明，前天傍晚5點58分，發生在中市大甲區東安路的追砍案，員警到場時，已無拿刀傷人情事，當時大甲區清潔隊29歲許姓男員工指稱，他在回收車執行清運回收物品時，62歲李姓男子隨意拋擲回收物上車，許男勸導，李嫌情緒激動對許男辱罵。
嫌犯先後拉扯現場清潔隊員，再返回住家拿家中西瓜刀，拔刀追逐清潔隊員，未傷及任何人員，現場清潔隊員報請警方處理。
大甲派出所派遣9名警力到場，逮捕李男，查扣西瓜刀1把後帶返所偵辦。全案依刑法妨害公務、毀損公物、恐嚇案偵辦。
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