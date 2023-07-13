影／「偵查不公開」翁落詐騙圈套 急抱70萬奔銀行匯款

新北市陳姓男子日前抱著70萬元現金直奔銀行欲匯款，行員會同員警當面勸說，陳男還強調是接到檢警人員電話，對方一再表示「偵查不公開」不能隨便說，一度讓員警當場傻眼。經眾人好言相勸，員警終於阻止陳男打消匯款念頭。

新北市土城警分局土城派出所員警王凱正及劉牧竑二人，日前接獲轄區合作金庫土城分行行員來電表示，疑似有民眾遭詐騙，警方到場後，發現係陳男（70歲）在家中接到詐騙集團電話，稱其身分遭到冒用，再轉接至假冒的165電話，騙取陳男銀行帳戶及戶頭金額，又以「偵查不公開」為由要求陳男不能向其他人透露訊息。

「偵查不公開，不能說。」經行員關懷提問查覺有異趕緊通報警方，起初陳男向警方表示，是要購屋才須匯款，卻對匯款細節交待不清，員警王凱正便跟陳男說「放輕鬆，當作聊天就好」並對陳男心中的疑惑一一說明，才讓陳男放下心防，告知實情，警方一聽立即識破為假檢警詐騙，告知陳男這些都是詐騙集團用了10年以上的老手法了，陳男才恍然大悟打消匯款念頭，土城警成功攔阻詐騙，讓陳男保住70萬元存款。