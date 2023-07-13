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嘉市警打詐喚醒沈睡大白熊 連神明都請出來！

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市警察局以「警察大白熊打詐神隊友」為題加強推廣犯罪預防宣導，今天找來嘉義市地標「沉睡的大白熊」做反詐宣導大使，邀集市區5大宮廟就反毒、反幫派、反家暴、反酒駕、反霸凌等5大主題加強犯罪預防宣導。市長黃敏惠表示，沈睡大白熊甦醒了，化身神隊友，凝結大家力量，預防工作做好，減少人民受害。

黃敏惠表示，連她都接過詐騙訊息，打詐6個不，「不要給」、「不要點」、「不要信」、「不要加」、「不要理」、「不洩漏」要牢記；詐騙集團很不要臉、打詐手法一再翻新，打詐、反詐要大家一起來。今天市警局設計思維結合行政、產業、宮廟、藝術加上綿密人脈，組成神隊友，大家一齊來反詐、打詐！

市警局長陳炯旭表示，嘉義市宮廟密度在全台屬一屬二，也是市民生活重心，由市府、警局為核心透過宮廟、里長一起推廣反詐及預防犯罪宣導，另製作大白熊實體公仔獎座，表彰協力夥伴，市民朋友多參與互動也有機會獲得。

市警局表示，與「大棠文化企業社」及「錦田雲端科技股份有限公司」跨域合作，共同開發「警察大白熊實體公仔」及「神隊友AR擴增實境互動遊戲」，將犯罪預防宣導精神融入藝術創作，開發互動模組及Q&A題庫，使宣導更具備永續教育意義，未來可流通應用於校園宣導、有獎徵答活動中，吸引青年學子參與、增加民眾觸及反詐資訊機會，達到入里、入戶、入心效果，共同提升市民防詐免疫力。

沈睡大白熊的創作者莊信棠（SMART）說，當初市警局主動提起要將沈睡大白熊結合5間宮廟宣導打詐預防犯罪，大家以創意且輕鬆方式共同討論這個嚴肅議題，規畫、宮廟談合作、賦與的任務、動畫、AR、造型等歷經100多天的發想，推出這次活動。

他說，其實當市警局提起這項構想時，有些訝異，後來想想大白熊本來就是正向，與警察形象還蠻融合的。合作期間看到一群很用心的警察，最後畫製一套警察大白熊的LINE貼圖送給市警局。

嘉義市長黃敏惠、嘉義市警局長陳炯旭透過AR互動。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠、嘉義市警局長陳炯旭透過AR互動。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠與來賓一同於警察大白熊前合影打詐、預防犯罪。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠與來賓一同於警察大白熊前合影打詐、預防犯罪。記者李宗祐／攝影
嘉義市警局長陳炯旭（左）與大白熊創作者莊信棠（SMART）合影。記者李宗祐／攝影
嘉義市警局長陳炯旭（左）與大白熊創作者莊信棠（SMART）合影。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠與來賓合影打詐、預防犯罪。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠與來賓合影打詐、預防犯罪。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠與來賓合影打詐、預防犯罪。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠與來賓合影打詐、預防犯罪。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（右）看到設計的警察大白熊背板後面還有感謝狀，感到很有創意。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（右）看到設計的警察大白熊背板後面還有感謝狀，感到很有創意。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠與來賓一同於警察大白熊前合影打詐、預防犯罪。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠與來賓一同於警察大白熊前合影打詐、預防犯罪。記者李宗祐／攝影
市長黃敏惠頒發感謝狀予參與的宮廟代表。記者李宗祐／攝影
市長黃敏惠頒發感謝狀予參與的宮廟代表。記者李宗祐／攝影
沈睡大白熊的創作者莊信棠（SMART）（右一），畫製警察大白熊LINE貼圖作為「彩蛋」禮物送給市警局。記者李宗祐／攝影
沈睡大白熊的創作者莊信棠（SMART）（右一），畫製警察大白熊LINE貼圖作為「彩蛋」禮物送給市警局。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠、嘉義市警局長陳炯旭透過AR互動。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠、嘉義市警局長陳炯旭透過AR互動。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠與來賓合影打詐、預防犯罪。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠與來賓合影打詐、預防犯罪。記者李宗祐／攝影
嘉義市警察局以「警察大白熊打詐神隊友」加強推廣犯罪預防宣導。記者李宗祐／攝影
嘉義市警察局以「警察大白熊打詐神隊友」加強推廣犯罪預防宣導。記者李宗祐／攝影

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