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爬南三段高山症發作上吐下瀉 花蓮空勤消防聯手救援

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

一支10人登山隊申請攀登南三段，途中洪姓領隊疑似高山症發作，上吐下瀉、全身無力。花蓮縣消防局獲報集結地面部隊，同步申請空勤黑鷹直升機，今早順利將洪吊掛救下山，送往花蓮慈濟醫院治療，已無大礙。

花蓮縣消防局今天上午8時接獲南投縣消防局轉報，52歲的洪姓領隊率隊走南三段，7日從南投郡大林道入山，預計以10天走完，16日從花蓮瑞穗下山。不過，洪姓領隊疑似高山症發作，從昨晚到今天持續上吐下瀉、全身無力、頭暈而且脫水，狀況未能緩解，只能緩慢行走，需要救援。

花蓮縣消防局第三大隊立刻集結玉山國家公園管理處、林務局花蓮林管處人員組成5人救難小組，考量高山症必須緊急下降高度，避免情況惡化，也立即向空勤總隊申請黑鷹直升機即刻救援。

空勤花蓮駐地黑鷹直升機上午9時許出動，飛往海拔逾3000公尺的花蓮縣卓溪鄉馬路巴拉讓山三叉營地，將洪姓領隊吊掛救出，回到花蓮德興棒球場旁空地降落，由救護車轉送花蓮慈濟醫院治療。

花蓮縣消防局提醒，登山活動充滿不確定風險，民眾行前務必規畫縝密的登山計畫、備援方案，並考量自身體力，作好充足準備。

洪姓領隊率隊走南三段，疑似高山症發作，頭暈、嘔吐，今天由空勤總隊直升機救下山。記者王燕華／翻攝
洪姓領隊率隊走南三段，疑似高山症發作，頭暈、嘔吐，今天由空勤總隊直升機救下山。記者王燕華／翻攝

黑鷹直升機 高山症

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