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學童把紙弄破被安親班老師打 教育局：查證屬實將懲處

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

一名網友昨天在臉書社團爆料，社子區某補習班老師因學童不小心將作業紙弄破，竟出手打小朋友，並拿出監視器畫面證明，隨後一名自稱負責人發文道歉，北市教育局今天說明，目前按兒少保護案件流程處理，並將調查報告移請社會局依「兒少權法」續處，若老師經社會局判定有違法，最重恐面臨終身不得擔任補習班人員。

一名網友在臉書社團爆料，台北士林區社子某補習班，因為小朋友字寫太醜。老師要求擦掉 小朋友在擦的過程紙破了就被打，網友更放上監視器畫面，畫面中老師很用力朝小朋友打過去，隨後把紙撕爛丟進垃圾桶，網友表示，該小朋友才上8天，就被打2、3次，在網路上引發熱議。

不少網友留言，「打下去字就會變漂亮嗎？為什麼要用打的啊？」、「告到底沒同理心」、「太誇張」、「搜尋這間評價這麼差」、「有病要去看醫生」，據了解，家長已經在12日前往派出所報案。

發文後沒多久，一名自稱補習班業者便在同一個臉書社團發文道歉，他表示，老師基於求好心切發生拍打學生手部事情，針對此事向大家道歉，強調一定會深刻檢討與負責。

北市教育局今天說明，接獲民眾陳情後，即以兒少保護案件流程處理，聯繫行為人任職補習班及被行為人雙方了解案情，經檢視補習班監視器畫面，補習班教師於指導學童課業時，拍打學童前臂數次，補習班表示該師為督促學生字體工整，拍打學生手臂，事後也向家長道歉，表示一切配合相關單位調查處理，家長表示已向警察局報案，將同步採取司法途徑。

教育局表示，後續將依兒少保護案件處理流程進行行政調查，並將調查報告移請社會局依「兒少權法」續處。若經社會局判定確有違法，教育局會將該師提至補習班不適任人員認定委員會審酌情節，判定其一年至四年或終身不得擔任補習班人員。

教育局已嚴正警告該補習班，應落實正向管教，維護學生權益。並再次向各補習班宣導，嚴禁對學生施以體罰，維護學生身體自主權及人格權。若體罰教師經查證屬實，除了本身會懲處，也會檢討補習班負責人管理責任。兒少保護法令宣導已列入辦理補習班班務研習課程，將過往有兒少保護案件記錄補習班列為高風險。

社子區某安親班老師因學童不小心將作業紙弄破，竟出手打小朋友，北市教育局表示，目前按兒少保護案件流程處理，調查報告移請社會局依「兒少權法」續處，若老師判定有違法，恐面臨終身不得擔任補習班人員。圖／聯合報系資料照
社子區某安親班老師因學童不小心將作業紙弄破，竟出手打小朋友，北市教育局表示，目前按兒少保護案件流程處理，調查報告移請社會局依「兒少權法」續處，若老師判定有違法，恐面臨終身不得擔任補習班人員。圖／聯合報系資料照
據了解，孩童家長已在昨天前往警察局報案。圖／取自「我是社子人」臉書社團
據了解，孩童家長已在昨天前往警察局報案。圖／取自「我是社子人」臉書社團

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