仿韓女團列隊舞步直播寮國選妃 旅外工程師挨罰10萬

旅居寮國的陳姓工程師在臉書創立婚友社，主打婚姻媒合仲介，深夜直播「寮國選妃」秀節目，讓年輕寮國女子仿韓國女團列隊走出的架式，自我介紹、扭腰擺臀秀撩人舞步，還強調「新貨上架」，移民署高雄市專勤隊人員網路巡邏查獲，因陳人在寮國，函送裁處10萬元。

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊近期網路巡邏發現，陳姓男子（55歲）在臉書創立婚友社團，主打寮國婚姻媒合仲介服務，並利用夜間直播多名女子扭腰擺臀影片等方式，以「換換口味」、「新貨上架」「幼齒」、「新鮮的蔬菜」等物化女性的標題，張貼跨國婚姻媒合廣告貼文，吸引網友點閱留言詢問。

專勤隊人員調查發現，陳男讓年輕的寮國女子身穿短裙，仿韓國女團列隊走出的舞步架式，排排站自我介紹；陳在直播影片中，還反諷網友需具備國際觀，甚至提出國外適婚年齡較低等不當訊息，招攬網友關注，提高社團點閱率。

專勤隊人員認為，陳男行為已違反入出國及移民法明定跨國（境）婚姻媒合不得刊登廣告之規定，於是透過臉書和陳取得聯繫。

陳自稱在寮國當工程師，旅居國外多年，發現婚姻媒合很少替寮國女子媒介服務，因此動起歪念斜槓兼差當月老，陳說去年5月起就開始直播，11月底被查獲後已刪除社團。