參加「大稻埕夏日節」女飄酒氣 朝警咆哮脫口「廢物」

台北市政府近期在大稻埕碼頭沿岸舉辦「大稻埕夏日節」活動，昨散場時一名女子酒醉無故朝執勤員警叫罵，脫口「廢物」，引來現場3名員警關切、驅離，也引起其餘民眾關注，警方今說明，經同行友人將該女帶離，現場狀況旋即解除，呼籲民眾參與活動尊重員警執行公務。

據悉，台北市「大稻埕夏日節」活動期間為7月1日至8月20日，每周三晚上8時30分會在大稻埕碼頭施放大約3分鐘的煙火。

昨晚8時50分，一名女子酒後無故靠近現場維安的員警，大聲咆哮，甚至脫口「廢物」，引來3名員警關切、驅離，有民眾錄下過程上傳網路，引發網友關注。

大同警分局指出，轄區寧夏路派出所李姓警員昨執勤時，在大稻埕碼頭3號水門拱橋遭遇該名女子，渾身酒氣靠近咆哮，李員忙於疏導散場人流，本不理會，未料該女脫口「廢物」，員警即喝令制止該女，要求她循安全區域離開，該名女子同行友人見狀立刻將女子帶離，現場員警便繼續疏散人流，現場狀況解除。

警方呼籲，民眾飲酒務必節制，對於執行公務的警察人員應保有尊重，切勿妨害員警執行公務，違者將依法送辦。

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