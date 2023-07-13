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抓到了！ 婦人新營隨機挑落單老人行竊 落網送辦

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

犯有多次行竊的60歲李姓婦人故技重施；本月10日涉嫌在台南新營地區，隨機潛入獨居長輩住處行竊，警追查昨前往婦人嘉義朴子住處帶回婦人調查，警詢後今依竊盜罪嫌函送檢方偵辦。

臉書社團「我是新營人」本月10日有民眾貼文，有名蒙面婦人侵入住家意圖竊取財。新營警分局中山路派出所長柯政安等人追查，掌握婦人沿途隨機搜尋鎖定年長老人下手，先假意攀談借錢，再伺機竊取財物後離去。

警方調閱路口監視器進一步比對，掌握有多次竊盜前科家住嘉義縣朴子市約60歲李姓婦人涉案，昨前往婦人住處帶案說明，追查李婦10日在新營區以同樣手法共行竊3件，得手3400元，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢，也順勢化解大新營地區日來民眾不安情緒。

新營分局分局長顏勤峰提醒民眾，家中若有老人或小孩在家時，務必做好門禁管制，如發現有陌生人入侵，及時報案請求警察協助，以保障自身生命、財產安全。

嘉義縣朴子市李姓婦人在台南新營隨機專挑落單老人行竊，遭警方鎖定送辦。記者謝進盛／翻攝
嘉義縣朴子市李姓婦人在台南新營隨機專挑落單老人行竊，遭警方鎖定送辦。記者謝進盛／翻攝
嘉義縣朴子市李姓婦人在台南新營隨機專挑落單老人行竊，遭警方鎖定送辦ㄏ記者謝進盛／翻攝。
嘉義縣朴子市李姓婦人在台南新營隨機專挑落單老人行竊，遭警方鎖定送辦ㄏ記者謝進盛／翻攝。

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