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開光雞要活下去！ 祭典間飛排水溝保住雞命

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

台灣習俗祭祀過程中使用雞、鴨血液作為開光、擋煞、除穢等儀式。日前新店宮廟祭祀活動使用神明雞舉辦法會，鞭炮聲嚇到公雞飛到排水溝，眾人無法抓回通知動保處協助，最後由動保處轉送友善農場讓公雞安養雞生。

新店區一宮廟日前祭拜活動中，祭祀用公雞受炮竹聲驚嚇飛至宮廟前方寶橋抽水站排水溝內。礙於地形崎嶇難行，廟方工作人員追逐半日徒勞無功。現場信眾通報動保處協助救援。動保處抓回後由動保處轉送友善農場讓牠安養餘生。

該宮廟在本月祈安禮斗法會上，公雞因鳴放炮竹時受驚嚇，跳下祭壇往宮廟外一路狂奔跳下排水溝。一夥人搬來樓梯爬下去徒手追逐，最後眼睜睜看著牠又飛又跳，蹤跡消失在水溝黑暗涵洞深處。最後由動保處救回。

新北市動保處表示，台灣傳統科儀法會中開光、壓煞、除穢儀式，常取用雞或鴨血與神明訂定契約增強效力。如今伴隨時代的進步，愛護動物生命觀念意識抬頭下，活禽扮演祭典儀式角色，已有些法師及宮廟採換紙紮、糯米模型配合朱墨等替代改變。呼籲社會大眾祭神拜祖採用上述方式可關照維護動物福祉，又兼顧對神明和祖先表達慈悲愛物最高敬意。

鞭炮聲嚇到公雞飛到排水溝，眾人無法抓回通知動保處協助，最後由動保處轉送友善農場讓公雞安養雞生。圖／新北市動保處提供
鞭炮聲嚇到公雞飛到排水溝，眾人無法抓回通知動保處協助，最後由動保處轉送友善農場讓公雞安養雞生。圖／新北市動保處提供
祭祀用公雞受炮竹聲驚嚇飛至宮廟前方寶橋抽水站排水溝內。圖／新北市動保處提供
祭祀用公雞受炮竹聲驚嚇飛至宮廟前方寶橋抽水站排水溝內。圖／新北市動保處提供

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