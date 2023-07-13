開光雞要活下去！ 祭典間飛排水溝保住雞命

台灣習俗祭祀過程中使用雞、鴨血液作為開光、擋煞、除穢等儀式。日前新店宮廟祭祀活動使用神明雞舉辦法會，鞭炮聲嚇到公雞飛到排水溝，眾人無法抓回通知動保處協助，最後由動保處轉送友善農場讓公雞安養雞生。

新店區一宮廟日前祭拜活動中，祭祀用公雞受炮竹聲驚嚇飛至宮廟前方寶橋抽水站排水溝內。礙於地形崎嶇難行，廟方工作人員追逐半日徒勞無功。現場信眾通報動保處協助救援。動保處抓回後由動保處轉送友善農場讓牠安養餘生。

該宮廟在本月祈安禮斗法會上，公雞因鳴放炮竹時受驚嚇，跳下祭壇往宮廟外一路狂奔跳下排水溝。一夥人搬來樓梯爬下去徒手追逐，最後眼睜睜看著牠又飛又跳，蹤跡消失在水溝黑暗涵洞深處。最後由動保處救回。