影／金門鬧區電動機車突自燃火勢猛烈 嚇壞民眾

金門縣金城鎮中興路1處民宅騎樓昨晚有1輛電動機車因不明原因起火燃燒，火勢猛烈，濃煙及火花不斷竄出，將機車燒的面目全非，僅剩骨架，好在民眾先行用滅火器進行初期滅火，等職義消到場後，立即將機車及電池移至空曠處灑水降溫，防止復燃，無人員傷亡，詳細起火原因由火調科調查中。

金門縣消防局今天表示，昨晚8時23分接獲民眾報案，表示在中興路一處民宅的騎樓有輛電動機車因不明原因起火燃燒，由於火災發生地點位於金城鬧區，消防局不敢大意，獲報後立即由第一大隊副大隊長戴紹恩率隊，出動金城及金寧分隊各式救災車輛6輛及消防人員15名趕赴現場，義消分隊長楊俊偉也立即率6名義消到場協助救災。

由於火警發生時，正值用餐時間，引起不少民眾圍觀，起火燃燒的電動機車停放處因緊鄰眾多商家，消防車抵達現場後立即佈署水線，雖民眾已先行使用滅火器進行初期滅火，但電池仍不斷反應並產生高溫，內部仍有濃煙持續冒出，為確保現場安全，消防人員立即將起火機車移至空曠處，依照搶救應變原則進行大量且連續性的灑水降溫，並嚴密控管後續復燃風險，整起案件無人員傷亡。

僅有附近騎樓內廣告招牌因機車燃燒時的高溫與濃煙而遭受波及，機車車主表示，該輛機車車齡約10餘年，過去使用及充電過程並無異狀，起火當天接近傍晚18時，機車依照平時方式充電，未料僅短短2至3個小時就起火燃燒。