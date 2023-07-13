影／大甲街頭隨堂測驗 警專實習生勇擒逃逸移工
警察學校學生暑假到各地實習，一名警專實習生日前跟著現職員警在台中大甲街頭追緝逃逸移工，年輕的實習警察在背負沉重的裝備下，衝刺快跑200公尺後追上逃逸移工，使用擒拿技巧，成功協助現職警員逮獲逃逸移工，員警問他為何如此賣力，他回答：「我想要成為偵辦刑案的刑事警察」。
警校實習生賴朝鈺是警察專科學校第41期的學生，暑假分配到大甲分局大甲派出所，實習第一線警員工作，在派出所表現認真，學習態度積極。
本月10日上午，他與實習指導員吳建璋警員共同擔服巡邏勤務，轄區巡邏時看到一名紅帽男子騎機車，該男形跡可疑又交通違規，二人上前準備盤查取締時，該男表情驚恐，二人察覺有異，立即提高防備，該男假意做出停車動作時突然趁隙拔腿狂奔。
二警即緊追，賴朝鈺追上該男後，以在校所學的擒拿逮捕技巧，將越南籍的逃逸移工壓制在地，移工被逮後表示，以為揹滿裝備的警察追不到。
實習生賴朝鈺事後回憶，當時對方與他互相對視時，像是對決及較量的眼神，看到對方逃逸時，學長大聲說追，他穿著這身制服，應當肩負這身制服所代表的義務與責任，於是毫不猶豫衝上去，完成任務時很有成就感。
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