行政調查無不當管教 吉的堡總公司：總算還給老師清白
新北市私幼餵藥案昨新北地檢署偵查終結，新北市府也公布行政調查並無不當管教。吉的堡加盟總公司今再度發聲明指出，歷經50多天的煎熬，各方調查出爐後總算還給所有老師、工作人員清白「我們沒有餵毒，也沒有傷害幼童！」
吉的堡加盟總公司指出，吉的堡一直秉持處處皆用心、如同父母心用心辦學。歷經50多天的煎熬，外界對餵毒及不當管教的指控，在各方調查結果出爐後總算還給吉的堡所有老師、工作人員一個淸白，並證明「我們沒有餵毒，也沒有傷害幼童」。
吉的堡加盟總公司說，但這次事件已經嚴重傷害吉的堡商譽，重創所有幼師及工作人員的心，撕裂家長、幼生與園校方信任關係，將以此為鑑，強化所有園所對於幼兒照護與健康安全管控，包括強化管理人員在園所走動式巡查管理制度、加強幼生健康安全管理 、啟動吉的堡幼教關懷列車，給予一線教師支持等。
吉的堡加盟總公司說，許多投入幼教職場的老師們都懷著愛心耐心細心，照顧每個父母的寶貝，請大眾多給這些寶貝守護天使多一些支持和互信。
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