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「真正還清白」 吉的堡總公司再發聲明：謝謝檢警調證明沒餵毒

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

新北市地檢署對私幼餵藥案不起訴，吉的堡總公司今天透過律師事務所發聲明稿，總公司表示，歷經備受煎熬的50多天，對於外界對餵毒及不當管教的不實指控，在調查結果出爐後，真正還給所有老師跟工作人員清白，謝謝檢警調證明「我們沒有餵毒，也沒有傷害幼童」。

總公司表示，吉的堡一直以來秉持「處處皆用心、如同父母心」用心辦學，歷經備受煎熬的50多天，外界對餵毒及不當管教的不實指控，在各方調查結果出爐後終於可以停止，此時此刻真正的還給吉的堡所有老師、工作人員一個淸白。

總公司表示，再次感謝檢警調，以及各行政機關的全力辛苦辦案，證明一個原本就存在的事實，就是「我們沒有餵毒，也沒有傷害幼童」。

總公司說，唯這次事件已經嚴重傷害吉的堡的商譽，重創了所有幼師及工作人員的心，撕裂了家長、幼生與園校方的信任關係，他們雖然無辜，但也慶幸終於還給吉的堡公道。

總公司表示，會以此次事件為鑑，未來將更加強化所有園所對於幼兒照護與健康安全的監督與管控，包含：

1、強化管理人員在園所進行走動式巡查管理制度；2、實施「吉的堡安心守護計劃」，加強幼生健康安全管理； 3、強化對幼教人員的師德管理與評估；4、加強「正向積極教養技巧」及「愛心好情商」等系列培訓；5、啟動「吉的堡幼教關懷列車」給予一線教師支持。

總公司表示，幼兒基礎教育是寶貝在人生第一階段的課堂，許多投入幼教職場的老師們都懷著愛心耐心細心來照顧每個父母的寶貝，他們相信每位幼教老師都是孩子的保護天使，他們懷著熱忱和愛心，用心的投入這份職業，同時也是他們所熱愛的工作，請大眾和各位爸爸媽媽都能多給這些寶貝守護天使多一些支持和互信，吉的堡感謝這段期間對我們表達信任與支持的家長，他們會一起努力做到更好，希望能給這個社會更多正向的力量。

板橋私幼餵藥案昨偵結，不起訴處分。本報資料照片
板橋私幼餵藥案昨偵結，不起訴處分。本報資料照片

幼教 愛心

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