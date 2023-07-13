「真正還清白」 吉的堡總公司再發聲明：謝謝檢警調證明沒餵毒

新北市地檢署對私幼餵藥案不起訴，吉的堡總公司今天透過律師事務所發聲明稿，總公司表示，歷經備受煎熬的50多天，對於外界對餵毒及不當管教的不實指控，在調查結果出爐後，真正還給所有老師跟工作人員清白，謝謝檢警調證明「我們沒有餵毒，也沒有傷害幼童」。

總公司表示，吉的堡一直以來秉持「處處皆用心、如同父母心」用心辦學，歷經備受煎熬的50多天，外界對餵毒及不當管教的不實指控，在各方調查結果出爐後終於可以停止，此時此刻真正的還給吉的堡所有老師、工作人員一個淸白。

總公司表示，再次感謝檢警調，以及各行政機關的全力辛苦辦案，證明一個原本就存在的事實，就是「我們沒有餵毒，也沒有傷害幼童」。

總公司說，唯這次事件已經嚴重傷害吉的堡的商譽，重創了所有幼師及工作人員的心，撕裂了家長、幼生與園校方的信任關係，他們雖然無辜，但也慶幸終於還給吉的堡公道。

總公司表示，會以此次事件為鑑，未來將更加強化所有園所對於幼兒照護與健康安全的監督與管控，包含：

1、強化管理人員在園所進行走動式巡查管理制度；2、實施「吉的堡安心守護計劃」，加強幼生健康安全管理； 3、強化對幼教人員的師德管理與評估；4、加強「正向積極教養技巧」及「愛心好情商」等系列培訓；5、啟動「吉的堡幼教關懷列車」給予一線教師支持。