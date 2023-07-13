快訊

考法歷年來罕見！白色恐怖入題 112分科歷史解答出爐

吃到飽價位直逼米其林！頂級Buffet「饗 A Joy」晚餐1人破4千 台灣還有哪些高貴自助餐？

「白飯之亂」燒不停 餐飲業揭密吃到飽 消費者想吃回本不可能？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／仿韓國女團出場 陳男直播寮國選妃遭罰

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導

一名曾在寮國擔任工程師的55歲陳姓男子，發現台灣婚友社很少介紹寮國新娘，他突發奇想竟在網路創立婚友介紹社團，利用自己在寮國的人脈提供婚姻媒合仲介服務，還利用夜間在臉書直播多名女子扭腰擺臀影片，張貼跨國婚姻媒合廣告貼文讓民眾選妃，並以「幼齒」、「換換口味」、「新貨上架」的標題來暗示吸引網友留言詢問，經移民署高雄專勤隊網路巡邏發現，循線將他查獲，裁罰10萬元。

移民署高雄市專勤隊表示，陳姓男子曾赴寮國當工程師，旅居多年後返台定居，他發現國人諮詢跨國（境）婚姻媒合，很少尋找寮國仲介服務，根本是「藍海市場」，竟動起歪念斜槓兼差當跨國月老，在臉書成立跨國婚友社團，並網羅寮國當地年輕未婚女子，還模仿時下韓國流行女團以列隊方式依序自我介紹方式在臉書直播，事後將影片上傳於臉書提高社團點閱率。據了解，陳男在影片中宣稱，寮國女子從認識、交往、結婚到整個手續辦到好回台，大約需數十萬元，價格相對於其他東南亞國家「物超所值」。

高雄市專勤隊網路巡邏調查蒐證後，因陳男散布不法婚媒廣告訊息事證明確，認定他違反入出國及移民法中跨國（境）婚姻媒合不得刊登廣告的規定，裁處罰鍰10萬元。高雄市專勤隊隊長趙志成提醒民眾，切勿輕易相信跨國婚姻的網路廣告，同時呼籲提供婚姻媒合服務者，切勿以身試法、物化女性或將婚姻商品化，一旦查獲非法刊登廣告，最高可處50萬元罰鍰。

陳男在臉書創立寮國婚友社以影片選妃方式宣傳，遭查獲裁罰10萬元。圖／高雄市專勤隊提供
陳男在臉書創立寮國婚友社以影片選妃方式宣傳，遭查獲裁罰10萬元。圖／高雄市專勤隊提供
陳男在臉書創立寮國婚友社以影片選妃方式宣傳，遭查獲裁罰10萬元。圖／高雄市專勤隊提供
陳男在臉書創立寮國婚友社以影片選妃方式宣傳，遭查獲裁罰10萬元。圖／高雄市專勤隊提供
陳男在臉書創立寮國婚友社以影片選妃方式宣傳，遭查獲裁罰10萬元。圖／高雄市專勤隊提供
陳男在臉書創立寮國婚友社以影片選妃方式宣傳，遭查獲裁罰10萬元。圖／高雄市專勤隊提供

延伸閱讀

她直播賣角蛙其中一隻「當場活吞同伴」！苦主被救出張嘴大哭：剛差點升天

黃偉哲上韓國最大直播平台 3000公斤愛文芒果禮盒秒殺賣出

「木曜4超玩」爆集體離職再宣布停播　例行直播也喊卡

防境外勢力介選、選舉賭盤 北檢辦選舉查察策略會

相關新聞

6歲女童安親班偷溜 工地父趕赴派出所 全身汙相擁：不可以亂跑

好想家！台中市6歲女童不願待在安親班，竟趁老師不注意偷溜到大馬路迷途，熱心民眾送到派出所協尋，安親班通知女童陳姓父親。陳...

影／大甲街頭隨堂測驗 警專實習生勇擒逃逸移工

警察學校學生暑假到各地實習，一名警專實習生日前跟著現職員警在台中大甲街頭追緝逃逸移工，年輕的實習警察在背負沉重的裝備下，...

行政調查無不當管教 吉的堡總公司：總算還給老師清白

新北市私幼餵藥案昨新北地檢署偵查終結，新北市府也公布行政調查並無不當管教。吉的堡加盟總公司今再度發聲明指出，歷經50多天...

「真正還清白」 吉的堡總公司再發聲明：謝謝檢警調證明沒餵毒

新北市地檢署對私幼餵藥案不起訴，吉的堡總公司今天透過律師事務所發聲明稿，總公司表示，歷經備受煎熬的50多天，對於外界對餵...

影／仿韓國女團出場 陳男直播寮國選妃遭罰

一名曾在寮國擔任工程師的55歲陳姓男子，發現台灣婚友社很少介紹寮國新娘，他突發奇想竟在網路創立婚友介紹社團，利用自己在寮...

影／夫妻口角持安全帽互毆 警攔查拒檢20公里

今晨3點多，37歲曹男疑與妻子黃女吵架，2人疑持安全帽互毆，警方關注攔查卻拒檢，夫妻倆騎機車從潭子區加速逃逸跨越7個行政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦