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影／仿韓國女團出場 陳男直播寮國選妃遭罰
一名曾在寮國擔任工程師的55歲陳姓男子，發現台灣婚友社很少介紹寮國新娘，他突發奇想竟在網路創立婚友介紹社團，利用自己在寮國的人脈提供婚姻媒合仲介服務，還利用夜間在臉書直播多名女子扭腰擺臀影片，張貼跨國婚姻媒合廣告貼文讓民眾選妃，並以「幼齒」、「換換口味」、「新貨上架」的標題來暗示吸引網友留言詢問，經移民署高雄專勤隊網路巡邏發現，循線將他查獲，裁罰10萬元。
移民署高雄市專勤隊表示，陳姓男子曾赴寮國當工程師，旅居多年後返台定居，他發現國人諮詢跨國（境）婚姻媒合，很少尋找寮國仲介服務，根本是「藍海市場」，竟動起歪念斜槓兼差當跨國月老，在臉書成立跨國婚友社團，並網羅寮國當地年輕未婚女子，還模仿時下韓國流行女團以列隊方式依序自我介紹方式在臉書直播，事後將影片上傳於臉書提高社團點閱率。據了解，陳男在影片中宣稱，寮國女子從認識、交往、結婚到整個手續辦到好回台，大約需數十萬元，價格相對於其他東南亞國家「物超所值」。
高雄市專勤隊網路巡邏調查蒐證後，因陳男散布不法婚媒廣告訊息事證明確，認定他違反入出國及移民法中跨國（境）婚姻媒合不得刊登廣告的規定，裁處罰鍰10萬元。高雄市專勤隊隊長趙志成提醒民眾，切勿輕易相信跨國婚姻的網路廣告，同時呼籲提供婚姻媒合服務者，切勿以身試法、物化女性或將婚姻商品化，一旦查獲非法刊登廣告，最高可處50萬元罰鍰。
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