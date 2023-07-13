我女兒生病急需美金 婦二話不說立即要匯款下場不意外
桃園62歲韓姓婦人日前在網路上結識1名男子，雙方透過通訊軟體聯絡交往，讓韓婦陷入愛情陷阱，被對方以女兒生病急需用錢，要求借款約14萬元，韓婦二話不說立即前往銀行辦理，由於韓婦臨櫃填單時神情慌張，且邊講電話邊填寫匯款單，行員察覺有異，立即反應給前來簽到的巡邏員警，經過員警及行員不斷的勸說，才及時成功阻詐。
平鎮警分局宋屋派出所長鄒安晴表示，家住楊梅區的62歲韓婦，日前在臉書社群結識1名男子，雙方透過通訊軟體聯絡交往2個多月後，讓韓婦陷入愛情陷阱，對方見時機成熟，假藉女兒生病急需用錢，進而向婦人商借美金4600元，約台幣14萬元。
韓婦不疑有他，昨心急的就拿著存摺及印鑑前往銀行準備匯款，但在填寫匯款單時，因為神情慌張，且對資金用途無法清楚交代支吾其詞，讓承辦的行員察覺有異，恰巧宋屋派出所巡邏員警前來簽到，銀行行員趕緊請求警方協助，一起加入勸說韓婦的行列。
起初婦人仍是深信不疑，執意將金額匯出，所幸經過員警及行員向韓婦耐心解說，告知有許多詐騙集團利用言語柔情博取感情、信任及好感，並利用各種話術實施詐騙。韓婦這才了解自己遇到詐騙，韓婦也不斷的感謝行員及警方熱心的協助，才能幸運的保住積蓄。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言