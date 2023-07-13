影／夫妻口角持安全帽互毆 警攔查拒檢20公里

今晨3點多，37歲曹男疑與妻子黃女吵架，2人疑持安全帽互毆，警方關注攔查卻拒檢，夫妻倆騎機車從潭子區加速逃逸跨越7個行政區，警方在20公里外的烏日區攔查2人，並將曹男依公共危險罪嫌移送。

今晨3點多，37歲曹男騎乘機車載44歲妻子黃女，行經潭子區中山路二段前，因未開大燈且未戴安全帽，警方欲上前攔查，曹男拒絕接受盤查而加速逃逸。

潭子分駐所表示，曹嫌從中山路往南沿北屯路行駛，行經太平區環中東路段右轉新興路，沿進化北路蛇行逆向往南行駛至烏日區建國路，共行經本市7個行政區(潭子區、北屯區、太平區、北區、西區、南區、烏日區)，警方全程尾隨待機在後蒐證，並呼叫警力支援，並於4點20分在烏日區建國路將曹男攔停，所幸現場無人受傷。

據悉，曹男與妻子疑在潭子火車站外發生爭執，夫妻倆持安全帽互毆，引發注目，隨後騎機車上路遇到警方又拒檢攔查。