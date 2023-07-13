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影／夫妻口角持安全帽互毆 警攔查拒檢20公里

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

今晨3點多，37歲曹男疑與妻子黃女吵架，2人疑持安全帽互毆，警方關注攔查卻拒檢，夫妻倆騎機車從潭子區加速逃逸跨越7個行政區，警方在20公里外的烏日區攔查2人，並將曹男依公共危險罪嫌移送。

今晨3點多，37歲曹男騎乘機車載44歲妻子黃女，行經潭子區中山路二段前，因未開大燈且未戴安全帽，警方欲上前攔查，曹男拒絕接受盤查而加速逃逸。

潭子分駐所表示，曹嫌從中山路往南沿北屯路行駛，行經太平區環中東路段右轉新興路，沿進化北路蛇行逆向往南行駛至烏日區建國路，共行經本市7個行政區(潭子區、北屯區、太平區、北區、西區、南區、烏日區)，警方全程尾隨待機在後蒐證，並呼叫警力支援，並於4點20分在烏日區建國路將曹男攔停，所幸現場無人受傷。

據悉，曹男與妻子疑在潭子火車站外發生爭執，夫妻倆持安全帽互毆，引發注目，隨後騎機車上路遇到警方又拒檢攔查。

潭子分駐所檢視曹男逆向行駛並沿路闖紅燈行為已明顯觸犯公共危險罪嫌，現場告知相關權利後依法逮捕偵辦，警詢後將曹嫌依公共危險罪嫌移送；另有關曹男交通違規行為，後續依道路交通管理處罰條例依法舉發。

今晨3點多，37歲曹男疑與妻子黃女吵架，警方攔查拒檢，夫妻倆騎機車加速逃逸跨越7個行政區，警方在20公里外的烏日區攔查2人，將曹男依公共危險罪嫌移送。圖／讀者提供
今晨3點多，37歲曹男疑與妻子黃女吵架，警方攔查拒檢，夫妻倆騎機車加速逃逸跨越7個行政區，警方在20公里外的烏日區攔查2人，將曹男依公共危險罪嫌移送。圖／讀者提供

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