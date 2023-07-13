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高雄駕駛下夜班精神不濟撞車 車頭撞爛他躺擔架滑手機
陳姓男子今天上午7時許駕駛轎車行經高雄左營區新莊仔路，疑因剛下大夜班、精神不濟，擦撞路邊小貨車又撞擊3機車，轎車整個車頭撞爛，當場「烏龜側翻」在馬路上，引起民眾側目，陳受困車中被救出，幸僅輕傷，被送醫時還躺在擔架滑手機。
警方調查，從事服務業的陳姓男子（32歲）今天上午7時許，剛下夜班，駕車行經左營區新莊仔路時，因精神不濟，車子猛烈擦撞停放路邊的小貨車後，又往前衝撞路邊3輛機車後停下，幸無人遭受波及受傷。
陳男轎車車頭被撞爛，受困車中動彈不得，被救出後，所幸僅受輕傷，救護員將他抬上擔架時，陳還在滑手機。
警方事後對陳施以酒測，無酒駕行為，無辜遭波及的小貨車車身凹陷、3機車毀損，後續車禍肇責由警方進一步釐清。
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