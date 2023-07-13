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阿嬤超高溫躺路中 警察一看是曬暈施急救

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

連日熱浪侵襲，雲林地區每天午間高溫達34度C，中午烈日照射，馬路地面發燙，昨天中午四湖鄉有名滿頭白髮的阿嬤倒在柏油路，遠看以為有人大熱天坐臥路邊休息，民眾報案，警員趕到發現阿嬤是曬暈，趕緊扶進警車給水喝，沒想到85歲阿嬤拒絕就醫，趕緊將她送回家休息。

四湖鄉飛沙派出所警員張君瑋獲報，指往三條崙路上有人倒在路旁，警員見大熱天倒在地上極為危險，火速趕到現場，85歲呂婦昏昏沈沈說，「太熱了，曬得我頭好暈！」，員警趕緊攙扶她上警車，拿水給老人家喝，老太太休息後意識漸恢復，向警察說她住在三條崙，想外出買東西，走著走著忽然眼前一陣黑，就暈在路上全身發軟，幸好有人幫忙救她一命。

台西分局長黄世德呼籲，最近天氣熱，已發生多起老人家曬昏個案，提醒出門要防曬及補充水分，年紀大體力較弱，一定要等天氣涼一點再出門比較安全。

天氣炎熱，一名老婦人走在馬路被曬昏，倒在路中，警察幫忙散熱並補充水，老人家幸免意外。圖／台西分局提供
天氣炎熱，一名老婦人走在馬路被曬昏，倒在路中，警察幫忙散熱並補充水，老人家幸免意外。圖／台西分局提供

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