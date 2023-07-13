借開388萬特斯拉撞計程車、疑未禮讓直行車 駕駛慘了
李姓男子向人租借一輛特斯拉Tesla Model X電動汽車外出，行經新北市三重區中正北路與忠孝路二段口，疑未禮讓直行車先行與計程車發生碰撞，雙方車體皆凹陷毀損，葉姓運將無礙李男左手擦挫傷，緊急送醫急救所幸沒有大礙，肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查釐清。
據了解，李姓男子（51歲）向人租借一輛要價超過388萬以上的特斯拉Tesla Model X電動汽車。昨天下午3時36分左右，他開車行經新北市三重區中正北路準備左轉往忠孝路二段方向，疑未禮讓直行車先行，不慎與對向車道葉男（45歲）所駕駛的計程車發生碰撞，造成雙方車體皆有毀損。
警、消獲報派員趕抵，檢視雙方傷勢僅李男左手擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。
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